Осторожно, мы все становимся занудами!

Смартфоны и мобильный интернет помогают нам коротать время - однако постоянное отвлечение способствуют тому, что мы становимся все более скучными, считают ученые. Историк Сьюзан Дж. Мэтт и исследователь компьютерных технологий Люк Фернандез сравнили наше время с XIX и XX веком, чтобы узнать, как технологии повлияли на восприятие нами эмоций, сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

В качестве источника информации исследователи изучили письма, дневники и мемуары XIX века, сравнив их с интервью 55 людей, взятыми в наши в дни в США.

"То, как мы воспринимаем и оцениваем эмоции, сильно зависит от нашей культуры и истории", - убеждена Мэтт. А культура, в свою очередь, подвергается влиянию технологий, которыми она располагает.

"Между техническими новшествами и нашими эмоциями существует сложная взаимосвязь, - отмечает автор статьи Александра Бём. - Например, одиночество. (...) На одиночество люди жаловались и в XIX веке. "Одновременно одиночество считалось тогда добродетелью, которой радовались", - говорит Мэтт. Время, проведенное в тихом одиночестве, было привилегией зажиточного класса, в то время как рабочие зачастую жили в стесненных условиях и работали по 12 часов в день и больше".

"Технические новшества, с одной стороны, позволили преодолеть одиночество. Благодаря железной дороге, почте и телеграфу внезапно стало возможным связаться с возлюбленным на расстоянии. С другой стороны, технические нововведения способствовали мобильности, которая повлекла за собой жизнь вдали от привычных социальных контактов и повышенный риск одиночества. (...) Чем больше благодаря технике становилось возможным общаться с кем-то, кто находится в самом удаленном уголке земного шара, тем более негативным становился образ одиночества. Сегодня мы говорим об эпидемии одиночества", - пишет издание.

Ученые изучили и восприятие нами скуки. "Будничную скуку сегодня вряд ли кому-либо приходится терпеть. Даже самое короткое время ожидания мы можем скоротать вместе со смартфоном. Стоит быстро проверить новые посты в Instagram, как на остановке уже стоит твой автобус. (...) Но что такое постоянное отвлечение делает с нашим умом? Остается ли у нас время на размышления? В XIX веке люди тоже иногда жаловались в своих дневниках на скуку, но, в отличие от сегодняшнего времени, они были убеждены в том, что такие моменты нужно просто перетерпеть. Кроме того, в скуке они видели наказание Бога за жизнь, в которой было слишком мало добродетельной работы. "Сегодня же страх перед скукой делает нас занудами", - говорит Мэтт. Собственные идеи подавляются постоянным потоком новых постов в соцсетях. "Что, в свою очередь, лишает нас самостоятельности", - отмечает Фернандез.

Сильно изменилось и наше отношение к тщеславию, продолжает издание. Новые технологии позволили нам интенсивнее заняться собой. При этом речь идет не только о селфи - все началось с появления фотографии и зеркал. "В XIX веке тщеславие еще считалось грехом. "Самовосприятие было совсем другим. Люди считали себя грешными и полными изъянов (...)". Борьба с недостатками и сегодня играет важную роль для многих людей, однако в другой взаимосвязи. Так, в 1857 году 16-летняя Кэролин писала в своем дневнике, когда чувствовала себя плохо: "То, что нельзя изменить, нужно перетерпеть". Сегодня такой же подросток написал бы пост в соцсети и надеялся бы получить максимальное количество утешений и лайков. "Конечно, в этой взаимосвязи решающее значение имеет не только технический прогресс, но и падение значимости религии в западных обществах", - говорит Мэтт.

Интернет и соцсети также связывают с ненавистью и гневом, которые находят выход в сети. С одной стороны, интернет способствовал развитию этой тенденции, так как противоречивые сообщения привлекают больше внимания. С другой стороны, за последние столетия изменилось и отношение людей к этим эмоциям. "Во второй половине XX века утвердилось мнение о том, что продуктивная работа возможна только в условиях товарищеских отношений". Гневу больше не находилось места на работе. "Возможно, именно поэтому гнев и злость сегодня усиленно проявляются в сети", - предполагает Фернандез.