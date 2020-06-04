На Кипре санитарный кризис перерастает в геополитический кризис

"(...) Эпидемия коронавируса на Кипре была быстро пресечена: 20 смертей на менее чем 1000 случаев заражения. Но на острове, разделенном в течение почти полувека, санитарный кризис вызвал политические, социальные и геополитические потрясения", - пишет журналистка Le Figaro Мари Бейриер.

"После вторжения Турции на север страны в 1974 году в ответ на попытку государственного переворота, нацеленного на воссоединение Кипра с Грецией, остров был разделен на две части. На юге живут "киприоты-греки", чье государство, Республика Кипр, является членом Евросоюза. Турецкая республика Северного Кипра, где нашли убежище киприоты, говорящие по-турецки, и где проживают турки, поселившиеся после вторжения, занимает треть острова и признана независимым государством только Турцией. Эти две части разделены буферной зоной ООН... Но с 2003 года жители и многочисленные туристы средиземноморского острова могут перемещаться с одной стороны на другую, предъявив удостоверение личности на контрольно-пропускных пунктах", - говорится в статье.

"Однако в конце февраля власти Республики Кипр закрыли 4 контрольно-пропускных пункта на том основании, что посетители из Турции, которые прилетают в аэропорт на Севере, могут заразить остров. (...) В ответ в середине марта турецко-кипрские власти закрыли все пункты пропуска на Юг. Впервые за 17 лет Север и Юг снова полностью изолированы. Соблюдать социальную дистанцию здесь также означает оставаться на "своей" стороне острова", - указывает журналистка.

"Как и все остальное на Кипре, санитарный кризис быстро стал политическим, - поясняет Иоаннис Иоанну, журналист газеты "Политис" и соучредитель аналитического центра Geopolitical Cyprus. - Некоторые политические деятели считают, что закрытие контрольно-пропускных пунктов является эффективным политическим и экономическим давлением, поскольку оно подрывает торговлю, туризм, передвижения людей... Кроме того, по мнению многих греков-киприотов, поехать на Север значит поддержать экономику района, оккупированного Турцией".

"В начале марта члены ультраправой партии ЭЛАМ собрались перед закрытым контрольно-пропускным пунктом на улице Ледра, в самом центре старого города Никосии. "Закройте контрольно-пропускные пункты!" Нет иммигрантам и исламизации! Защитим здравоохранение!" выкрикивали они. (...) "Недоверие существовало еще до появления вируса, - вздыхает Иоаннис Иоанну. - Санитарный кризис воскресил этот страх и отсутствие доверия между двумя общинами".

"Между тем, многие киприоты говорят, что их задевает этот откат назад. На той же улице, разрезанной пополам, по обеим сторонам металлических заграждений опустевших контрольно-пропускных пунктов, другие манифестанты по-гречески и по-турецки призывали открыть проход. И что на Кипре случается крайне редко, эти протесты иногда заканчивались столкновениями с полицией...", - описывает автор статьи.

"(...) Закрытие контрольно-пропускных пунктов знаменует собой новый этап в поединке между Никосией и Анкарой... Потому что речь идет уже не о буровой платформе или воздушном пространстве. Это разлученные семьи, служащие, которые не могут добраться до места работы: повседневная жизнь многих жителей нарушена, иногда это приводит к драматическим последствиям. - пишет Le Figaro. "Всего за несколько часов я успевала сделать все свои дела и пешком пройти через контрольно-пропускной пункт в Никосии, - рассказывает Дениз Биринджи, мать-одиночка из общины турков-киприотов. Ее 2-летняя дочь страдает от серьезного заболевания, требующего регулярного медицинского обслуживания... Единственный врач на острове, способный вылечить ее, находится на Юге".

"В течение трех месяцев Дениз и маленькая Оливия скитаются, переходя из одного временного жилья в другое, их вещи собраны в мешки для мусора. "Мы живем как цыгане, не зная, когда сможем вернуться домой!" - сетует 30-летняя консультант по коммуникациям, сидя на скамейке в сквере. "С балкона квартиры, где мы остановились, я могла видеть свой дом, расположенный прямо по другую сторону от контрольно-пропускного пункта... Я могла видеть свой сад, свою спальню, свою прежнюю жизнь. Но если я вернусь, моя дочь потеряет зрение. Политики взяли нас в заложники! "

"Санитарный кризис также повлиял на местную политику, в то время как на Севере в октябре должны состояться президентские выборы. Мустафа Акынджи, кандидат на переизбрание и сторонник воссоединения острова, подтвердил свою позицию, попросив Юг оказать материальную помощь в борьбе с эпидемией. Его премьер-министр и соперник Эрсин Татар тотчас обвинил президента в незаконном ввозе 4000 единиц средств защиты и 2000 таблеток хлорохина: этот сторонник сближения с Турцией предпочел бы помощь из Анкары", - комментирует автор публикации.

"Сегодня на Кипре полностью снят карантин: на улице Ледра, с южной стороны, многие прохожие усаживаются на террасе вокруг столиков с маленькими шашлычками сувлаки. На северной стороне они пьют чай и курят кальян. Контрольно-пропускной пункт остается закрытым, несмотря на неоднократные призывы из ООН. Власти Юга заявили, что контрольно-пропускные пункты могут быть открыты в июне... Однако власти Севера предупреждают, что ни один контрольно-пропускной пункт не будет открыт, пока не пройдет 15 дней подряд без нового случая заражения коронавирусом", - пишет Мари Бейриер

"Между тем, напряженность на острове любви, предположительно являющемся колыбелью Афродиты, все больше обостряется: в понедельник мечеть в крупном портовом городе Лимассоле подверглась нападению вандалов, написавших на ее ограде исламофобские и антииммиграционные лозунги", - резюмирует Le Figaro.