Восстание солдат

"Против угрозы президента США Трампа использовать армию против демонстрантов протестуют прежний и новый министры обороны. Это показывает, в каком критическом положении находится американская политика", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Это хорошая новость: американская армия выступает против Дональда Трампа. В последние дни бывшие генералы - порой в ужасе, порой с отвращением - по очереди критиковали угрозу президента использовать армию против демонстрантов и дебоширов. (...) В среду протест дошел до высшего уровня: сначала президенту открыто возразил министр обороны Марк Эспер. Он считает ситуацию далеко не такой угрожающей, чтобы задействовать армию, сказал он. Пару часов спустя его предшественник Джеймс Мэттис (...) выступил с беспрецедентно резкой позицией. Мэттис назвал угрозу Трампа противоречащей конституции и безнравственной".

"Эспер, Мэттис и другие бывшие офицеры, возражающие Трампу, конечно, правы, - отмечает автор статьи Хуберт Ветцель. - Это была бы трагедия, если бы американских солдат использовали для того, чтобы стрелять по американским гражданам лишь с той целью, чтобы Трамп мог показать, какой он сильный парень. Никто не может гарантировать, что в экстренной ситуации солдаты смогут отличить демонстранта, использующего свое конституционное право на свободу слова и собраний, от дебошира, который делает то же самое, но дополнительно бросает камни".

"Беспорядки и разбои, которые сотрясают Америку после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, преступны, опасны и неправильны. Но они вовсе не достигли такого масштаба, который оправдал бы использование армии. США не стоят на грани краха. Сохранение общественного порядка или его восстановление - при необходимости с помощью силы - в демократической стране является задачей полиции", - указывает издание.

"Но это и плохая новость: армия США выступает против Дональда Трампа. Ведь как армия в демократии не должна брать на себя задачи полиции, так и офицеры в демократии не должны вмешиваться в политику. Мэттис и другие критики знают это очень хорошо. Но то, что они, несмотря на это, считают это необходимым, показывает лишь, в каком критическом состоянии находится американская политика".

"Спустя три с половиной года правления Трампа остается сделать печальный вывод: солдатам приходится спасать старейшую демократию мира от собственного президента", - констатирует Süddeutsche Zeitung.