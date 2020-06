4 июня 2020 г. Свен Хоти | Tages-Anzeiger "Флойд жив!" - и другие фейковые новости о протестах в США "Когда обстановка накаляется и обостряются протесты, люди становятся особенно восприимчивыми к фейковым сообщениям. Это касается и текущих беспорядков в США, начавшихся после смерти Джорджа Флойда во время ареста полицейскими: тексты, фотографии, видео стремительно распространяются через социальные сети - даже если они вводят людей в заблуждение или просто-напросто выдуманы", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger, представляя несколько примеров фейковых новостей о протестах в США. Джордж Флойд жив Так, согласно одному из сообщений, Флойд жив, а полицейский, который его якобы убил, - актер, смерть была инсценирована. "Так, по крайней мере, считает один американский ютубер, который, по данным издания The New York Times, в прошлую пятницу опубликовал видео, где утверждается именно это". "По данным газеты, этим видео на Facebook поделились почти 100 человек, преимущественно сторонники конспирологического движения QAnon, которое в свою очередь насчитывает более миллиона "верующих", - передает издание. Youtube уже удалил данное видео, однако сотни сообщений с текстом "Джордж Флойд не умер" распространились и в Twitter, говорится в статье. Штурм Белого дома "Это было бы историческим событием: впервые с 1814 года, когда британцы в ходе Англо-американской войны подожгли Белый дом, демонстранты ворвались в Белый дом. Это, по крайней мере, утверждает один из пользователей Twitter - и представляет видео, которое якобы должно это подтвердить. Его твит набрал почти 4 тыс. репостов и комментариев". "Как по прошествии времени исправил себя сам автор твита, в видео речь идет не об осажденном Белом доме, а о капитолии штата Огайо. (...)", - отмечает издание. Кукловоды "За протестами стоят россияне, а может быть, и антифашисты. Это может быть и американский инвестор Джордж Сорос. Поиск виновных в беспорядках начался. Дональд Трамп уже объявил в Twitter о решении запретить ANTIFA как террористическую организацию (...)". "Значительная часть фейковых сообщений о протестах действительно состояла из обвинений в адрес ANTIFA. Как пишет The New York Times со ссылкой на аналитическую компанию Zignal Labs, почти в 600 тыс. из 900 тыс. сообщений в соцсетях в связи с беспорядками упоминалось движение ANTIFA". "Впрочем, отдельные антифашистские аккаунты в Twitter призывали к насилию в протестах. Однако эти аккаунты оказались фейковыми профилями правоэкстремистской группировки, как сообщил новостной телеканал CNN. Эти профили уже удалены". "Наряду с ANTIFA в обвинениях появляется еще одна личность, а именно Джордж Сорос, - пишет издание. - (...) Мультимиллиардер является любимым козлом отпущения консервативных групп. В соцсетях теории о Соросе как подстрекателе протестов набирают тысячи репостов. Их поддерживает, например, глава департамента сельского хозяйства Техаса Сид Миллер. Недавно республиканец написал в Facebook, что не сомневается, что Сорос финансирует эти так называемые "спонтанные" протесты. "Речь идет о хорошо управляемой атаке на крупные города Америки с целью атаковать полицию, устраивать дебош, грабить и сжигать здания", - считает он". "В поиске злодеев не обходится, конечно, и без России. Как минимум после президентских выборов 2016 года, на которых Трамп был избран президентом, Россия стала известна распространением ложной информации в соцсетях. Россия якобы замешана и в протестах, как говорится в некоторых твитах. Однако пока нет доказательств, которые подтвердили бы эти утверждения, пишет команда BBC, проверяющая достоверность информации". Арест агента ФБР "В заблуждение вводит и следующее видео: на нем запечатлены два полицейских, которые арестовывают афроамериканца в Миннесоте, там, где полицейским был убит Джордж Флойд. Тот защищается, утверждая, что его арестовывают из-за цвета кожи. После того, как полицейские заглянули в документы мужчины, они поняли: они задержали не того человека. Пользователь Twitter утверждает, что этот мужчина - агент ФБР. Видео просмотрели более 7 млн человек". "Впрочем, в комментариях пользователь Twitter исправил самого себя и указал профиль мужчины в Instagram. Там он опубликовал видео, которое было снято хотя и в Миннесоте, но в июне прошлого года. (...) "Этот инцидент произошел год назад. Полиция Миннесоты была коррумпированной. Даже чертову сигарету нельзя выкурить спокойно", - прокомментировал пострадавший". "Местное отделение полиции в начале июня прокомментировало ситуацию. Оно подтвердило, что мужчина не был агентом ФБР. Сотрудники полиции, очевидно, задержали мужчину, так как он был похож на подозреваемого". Ужасы протестов "Горящие дома, разбои, раненые и мертвые демонстранты: со стороны о масштабе протестов в США можно судить лишь по кадрам в СМИ. Но чаще всего это кадры ужаса, на которых в США практически происходит апокалипсис". "Но, несмотря на то, что вовремя протестов действительно происходят конфликты - вплоть до смертельных, - часть протестов проходит весьма мирно. К сожалению, фотографии, полицейских, обнимающих демонстрантов или иным способом выражающих свою солидарность, никогда не попадают в известные крупные газеты", - пишет Tages-Anzeiger. Источник: Tages-Anzeiger