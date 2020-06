4 июня 2020 г. Том Парфитт | The Times Путин заставляет критиков замолчать в борьбе за правление до 2036 года "Россия отказалась позволить оппонентам вести кампанию против конституционных поправок, которые позволят президенту Путину оставаться у власти до 2036 года", - передает The Times. "Противники этой меры, являющейся частью пакета конституционных поправок, которые будут вынесены на всенародное голосование 1 июля, на этой неделе направили в Центральную избирательную комиссию письмо с просьбой выделить время и площади СМИ для агитации кампании "Нет", - говорится в статье. "Группа "Нет", веб-сайт которой был заблокирован в марте, заявила Центральной избирательной комиссии, что хочет получить шанс выступить против телевизионной рекламы и рекламных щитов, которые лоббируют за изменения Конституции. Сторонники "Нет" "до сих пор не имели возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок, указала группа". Но Майя Гришина, член ЦИК, сообщила агентству РБК, что в соответствии с законом о голосовании не допускается политическая агитация ни за, ни против реформ. По ее словам, рекламные щиты и телевизионные ролики являются не агитацией, а юридической частью "информирования" избирателей со стороны комиссии". "Критики ставят под сомнение якобы нейтральную природу такой рекламы. В соответствии с конституционными изменениями время правления Путина до сегодняшнего дня не будет учитываться, а это означает, что он избежит запрета на пребывание в должности более двух сроков подряд и сможет избираться еще на два шестилетних срока в 2024 и 2030 годах. Кремль заинтересован в проведении голосования, первоначально запланированного на 22 апреля, до того, как рейтинг одобрения Путина опустился ниже 59% - самого низкого уровня с 1999 года, года, когда он стал президентом", - напоминает газета. "За снижением его популярности, по-видимому, стоят слабые меры по спасению людей, потерявших средства к существованию во время коронавирусного кризиса", -предполагает The Times. "По словам аналитиков, Кремль также надеется воспользоваться патриотическими настроениями, поскольку голосование состоится через неделю после перенесенного ежегодного военного парада на Красной площади в честь победы над нацистами во Второй мировой войне", - заключает издание. Источник: The Times