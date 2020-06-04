Чем убежище Черчилля отличалось от бункера Гитлера

"Бункер для британского правительства был готов лишь за несколько дней до начала Второй мировой войны. В сравнении с убежищем Гитлера в Берлине в нем царили скорее спартанские условия, однако имелось одно секретное место", - пишет немецкое издание Die Welt.

"С опозданием в три года - и тем не менее вовремя: 27 августа 1939 года британское правительство тайно начало эксплуатацию своей штаб-квартиры на время надвигающейся Второй мировой войны. То есть за четыре дня до нападения вермахта на Польшу и за шесть дней до неизбежно последовавшего за этим объявления Великобританией войны Третьему рейху", - повествует журналист Свен Феликс Келлерхофф.

"Строительство "Бомбоубежища кабинета", Cabinet War Rooms, под зданием правительства началось осенью 1938 года. (...) Бункер фюрера начали строить уже с июля 1935 года, то есть на три года раньше, чем в Лондоне, и летом 1936 года он был полностью готов к эксплуатации. Он также не был интегрирован в готовое здание", - пишет издание.

"Наоборот, для бункера, который официально назывался "убежищем для жителей дома рейхсканцлера", в саду за министерством иностранных дел на улице Вильгельмштрассе был построен зал для торжественных мероприятий, в котором в сущности не было необходимости. Для этого немецким дипломатам пришлось отказаться от большой части своего парка. (...)", - говорится в статье.

"Также и в том, что касается защиты бункера, британское сооружение было скорее скромным в сравнении с первым бункером фюрера в Берлине. Здесь речь шла лишь об укрепленных помещениях убежища, располагавшихся под пятиэтажным зданием, построенным в 1898 году. Потолок был немного укреплен и усилен арматурными стержнями. В ходе войны были добавлены еще несколько стальных балок и даже метровое бетонное перекрытие".

"При этом уже первый бункер Гитлера 1936 года имел железобетонное покрытие толщиной в 1,6 метра, а также несущие железобетонные стены толщиной от 40 до 50 см. Расположенный над ним зал для торжественных мероприятий неслучайно был почти полностью построен из сгораемых и максимально легких материалов - ничего не должно было завалить укрытие Гитлера", - отмечает автор статьи.

"Но и этот бункер неоднократно укрепляли: сначала с помощью железнодорожных рельсов, которые укладывали на железобетонное перекрытие, а затем еще одним слоем железобетона, так что толщина потолка бункера достигла 2 метров. (...) Затем Гитлер распорядился о строительстве еще более укрепленного бункера в саду перед залом, толщина его потолка должна была составлять уже 4 метра. Он был готов в 1944 году".

"Если берлинское сооружение было лишь бомбоубежищем для "фюрера и рейхсканцлера", где он продолжительно пребывал лишь начиная с 16 января 1945 года, то британский бункер был настоящей штаб-квартирой правительства (...) Здесь Уинстон Черчилль провел 115 заседаний".

"Лондонский бункер был скромнее берлинского и в оснащении: Черчиллю пришлось отказаться в своем бункере от водопровода. В его спальне (которой он воспользовался якобы только 2-3 раза) стоял ночной горшок. В остальных случаях, чтобы сходить в туалет, приходилось подниматься на первый этаж здания. При этом в первом берлинском бункере фюрера имелся общий туалет с четырьмя кабинками, а в дополнительном бункере 1944 года у Гитлера даже была своя крошечная ванная комната с туалетом и душем".

"То же самое касается и вентиляции: в Лондоне она была на скорую руку сделана из деталей для военных кораблей; в Берлине же имелась настоящая воздухообменная установка с газовыми фильтрами. При этом в бункере фюрера было запрещено курить, в то время как в Cabinet War Rooms дымили большинство посетителей".

"Главная комната британской штаб-квартиры была оснащена дверью, которая выглядела, как дверь туалета, и всегда была закрыта. Однако за ней скрывался не туалет - за ней стоял стул с маленьким столом и телефоном - "горячей линией", соединяющей напрямую с Белым домом в Вашингтоне. По этой линии президент США Франклин Рузвельт и Черчилль обсуждали все важные вопросы. Гитлер в свою очередь всегда принимал решения в одиночку и зачастую вопреки рекомендациям своих военных и политических советников".

"В то время как центр Лондона сильно пострадал во время битвы за Британию в 1940/1941 году, а центр Берлина после бомбардировок на протяжении года и битвы за столицу рейха в апреле 1945 года стал сплошной грудой развалин, оба бункера остались под землей абсолютно невредимыми", - пишет Die Welt.