Помолодеть на три года за восемь недель? Экспериментальное исследование американских ученых дает надежду

"Всего нескольких недель специальной диеты с большим количеством сна и физических упражнений достаточно для того, чтобы омолодить нас на генетическом уровне. Как показало экспериментальное исследование, здоровый образ жизни меняет характер модификаций нашей ДНК", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Хронологический возраст не всегда соответствует биологическому возрасту нашего организма. Скорость изменения тканей, органов и клеток зависит от генетической предрасположенности, образа жизни, влияния окружающей среды, а также от стресса. Эти возрастные изменения можно измерить по различным биомолекулам, а также по длине концевых участков хромосом и по модификациям ДНК", - поясняет издание.

"В отличие от генетических факторов, характер эпигенетических модификаций ДНК непостоянен: он меняется с возрастом и образом жизни. "Среди более чем 20 млн сайтов метилирования (модификации молекулы ДНК без изменения нуклеотидной последовательности - Прим. ред.) в геноме человека есть несколько тысяч, состояние которых тесно связано с возрастом", - объясняют Кара Фицджеральд из Института функциональной медицины в Вашингтоне и ее коллеги. С помощью этих эпигенетических "часов", получивших название DNAmAge, можно определить биологический возраст".

"Но насколько сильно на эпигенетические часы может повлиять наш образ жизни? Исследователи изучили это в рамках экспериментального исследования с участием 43 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. На восемь недель половина испытуемых изменила свой образ жизни: они занимались спортом не менее 30 минут каждый день, спали не менее семи часов в сутки и регулярно выполняли дыхательные упражнения для расслабления".

"Кроме того, испытуемые скорректировали свой рацион питания: они ели мало животного белка и углеводов, но при этом много овощей. Их ритм питания соответствовал умеренному интервальному голоданию, при котором они не принимали никакой пищи с 19 часов вечера до 7 часов утра. Также участники получали БАД с различными растительными ингредиентами и пробиотик с молочнокислыми бактериями", - говорится в статье.

"В начале и конце исследования ученые взяли у испытуемых образцы ДНК из слюны и изучили характер эпигенетических модификаций".

"Результат: хотя мужчины изменили свой образ жизни всего на восемь недель, в характере эпигенетических модификаций произошли значительные изменения: их эпигенетические часы перевелись назад на 1,96 года, в то время как участники контрольной группы за тот же период стали старше в эпигенетическом смысле на 1,27 года. В целом разница между двумя группами составила более трех лет", - отмечает издание.

"Это первое доказательство обращения эпигенетического процесса старения вспять в рамках рандомизированного контролируемого клинического исследования", - констатировали Фицджеральд и ее команда".

"Исследователи связывают значительное эпигенетическое "омоложение" с тем, что их диетические рекомендации были разработаны специально с этой целью. "Мы разработали диету, в которой было особенно много питательных веществ, важных для цикла метилирования", - объясняет Фицджеральд. Они содержатся в основном в зеленых овощах, капусте, орехах и семенах, и вообще в растительном рационе (...)".

"В сочетании с изменением образа жизни это способствует укреплению здоровья и в то же время обеспечивает эпигенетическое омоложение, поддающееся измерению. Впрочем, исследователи также признают, что еще предстоит выяснить, как именно обращение вспять эпигенетических часов влияет на общее состояние здоровья", - передает Focus.