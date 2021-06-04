Сокрушительный вердикт для Путина: России нужно переосмыслить себя

"При Владимире Путине самая большая по площади страна Земли сильно отстала от других. России необходима смена курса. А пока она полным ходом движется в тупик", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Тот факт, что многие россияне восхищаются своим главой государства, который находится у власти с 2000 года, и постоянно переизбирают его с хорошими результатами, так называемые "пониматели России" на Западе любят объяснять стабильностью и процветанием. Говорят, что Владимир Путин дал стране и то, и другое после многих лет хаоса и упадка. Но сегодня даже правительственные эксперты сомневаются в этом утверждении: при Путине Россия сильно отстала от остальных в экономическом плане", - указывает журналист Матиас Брюггманн.

"России срочно нужна новая бизнес-модель, потому что нынешняя угрожающе достигла пределов роста. Такой вердикт вынесли эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). Их анализ сокрушителен: инвестиции значительно отстают от необходимого уровня. Это привело к тому, что с момента вступления Путина в должность валовой внутренний продукт (ВВП) России едва смог вырасти вдвое, в то время как Китай увеличил свои экономические показатели в пять раз, а Индия - в три раза", - говорится в статье.

"Лишь в одном превзошла Россия почти всех: В "инфляционном обесценивании национальной валюты", заключают эксперты НИФИ. Из всех основных развивающихся стран и стран ОЭСР только в Турции рост цен, составив 1200%, оказался выше российского с его почти 571%. Средняя инфляция в мире за два десятилетия правления Путина составила всего 208%, в Китае - 157%".

"В России по сей день одна из самых высоких ключевых ставок среди крупнейших экономик мира и один из самых высоких уровней инфляции. По мнению экономистов, это тормозит рост российской экономики, который, при ожидаемых 3% процентах в 2021 году, снова будет существенно отставать от глобального роста, который, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), составит 6%", - пишет издание.

"Более того, России не удалось увеличить свою долю в мировой торговле. Да и в относительном выражении эпоха Путина - это время упадка: в 2014 году - в год аннексии украинского полуострова Крым в Черном море - Россия выпала из десятки крупнейших экономик мира и с тех пор больше не вошла в их число", - подчеркивает автор статьи.

"Прежде всего последние десять лет правления Путина российские эксперты называют "потерянным десятилетием" - в этот период средний экономический рост составил всего 0,9% по сравнению с почти 3% по миру. Согласно анализу Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Россия еще больше отстала от развитых стран практически во всех областях: технологической, социально-экономической и даже в сфере обороны, продвигаемой Путиным".

"В долгосрочной перспективе ситуация, к которой путинский курс привел самое большое по площади государство Земли со всеми его многочисленными сырьевыми ресурсами, изобретателями и промышленными концернами, останется сокрушительной: российская бизнес-модель "роста экономики на основе нефтяного, газового и угольного секторов" исчерпала себя, считают эксперты НИФИ".

"Однако со своей энергетической стратегией российское правительство продолжает идти против международной тенденции к достижению климатической нейтральности не позднее 2050 года. (...) Институт международных финансов (IIF) предупреждает, что климатическая политика западных стран представляет большую угрозу для российской экономики, чем любые новые санкции. Прежде всего, зеленая сделка" ЕС, то есть пакет мер ЕС по защите климата и запланированное введение углеродного налога на импорт из третьих стран, представляет собой значительный риск для крупнейшего на сегодняшний день поставщика энергии в Европе".

"Недавно Кремль включил ЕС - крупнейшего торгового партнера России - в список "недружественных государств" наряду с США. При этом московские эксперты из министерства финансов назвали "сложную геополитическую ситуацию последних лет" одной из главных причин экономической слабости России".

"Но и внутриполитический курс тормозит развитие экономики, - отмечает Handelsblatt. - В начале нулевых годов, то есть во время первого президентства Путина, в России " были вполне хорошие условия для роста", убеждена Наталья Мильчакова, аналитик брокерской фирмы "Альпари": "Мы начинали с очень низкого уровня, цены на нефть и газ неуклонно шли вверх", - говорит она. При таком росте доходов правительству следовало бы уделять гораздо больше внимания крупным инфраструктурным проектам, инвестициям в здравоохранение, финансированию науки и технологий, а также помощи частным компаниям. Вместо этого основное внимание уделялось профициту бюджета и увеличению золотовалютных резервов".

"По мнению эксперта, если бы Кремль сейчас изменил курс, экономика страны могла бы расти гораздо быстрее мировой, а гигантская страна стала бы не просто "сырьевым придатком" Китая, а "достойным соперником" Поднебесной".

"Но происходит обратное: Россия стремится отделиться от Запада и построить экономическую ось с Китаем, - указывает издание. - Лишь недавно министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал с Пекином отключение от международной платежной системы Swift, в которой главенствует Запад, и создание альтернативной платежной системы. (...) Политика отделения от Запада дополняет фатальную идеологию, которой придерживается Путин: ее можно описать как "капитализм без капиталистов", считает известный экономист Владислав Иноземцев. "Свободные предприниматели ему чужды, он хочет государственного капитализма", - полагает эксперт. Действительно, при Путине доля государства в нефтяном, газовом, банковском, медийном и других секторах значительно увеличилась".

"Экономист Иноземцев сомневается, что после пандемии между Калининградом и Камчаткой укоренится новый образ мышления: вместо этого, по его словам, вновь появится старое лицо российской экономики - "только на более низком уровне". "Основные характеристики останутся прежними", - считает он. Путин и здесь выступает гарантом. В конце концов, - пишет Handelsblatt, - российский президент на законодательном уровне разрешил себе оставаться на своем посту до 2036 года".