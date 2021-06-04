Франция создаст агентство по борьбе с иностранным вмешательством в СМИ

(...) "В среду, 2 июня, после слушаний в комиссии по обороне Национального собрания Франции глава генерального секретариата национальной обороны и безопасности (SGDSN) при премьер-министре Стефан Буйон подтвердил свое намерение с начала учебного года ввести в действие новое национальное агентство, отвечающее за отслеживание иностранного вмешательства в информационной сфере", - пишет Le Monde.

(...) "В нашу задачу не будет входить указание на то, какая информация является точной или неточной", - подчеркнул Буйон, осознавая деликатность этого вопроса по мере приближения кампании по президентским выборам 2022 года. "Речь идет не о сборе разведывательных данных, - также добавил он, - а о выявлении того, что становится информационной пандемией", и того, исходит ли это от "другого государства или иностранной организации, которые нацелены на дестабилизацию французского государства в политическом плане".

"Сотрудники будущего агентства будут работать, прежде всего, с открытыми источниками информации с использованием технических данных. Отсюда его присоединение к SGDSN, в состав которого входит Национальное агентство безопасности систем и информации (ANSSI), которое занимается киберугрозами, - пишет Le Monde. - Его цель: позволить "политикам, дипломатам, органам юстиции и прессе установить, что из 400 тыс. твитов с той или иной информацией 200 тыс. приходят с ботофермы [с автоматизированных аккаунтов], расположенной за пределами нашей страны, или что та или иная дискуссия запущена фабрикой троллей", - конкретизировал Буйон.

"Однако вопрос о формальном возложении ответственности на какую-то иностранную державу является технически сложным и в высшей степени политически окрашенным, а реакция на возможное вмешательство после рассмотрения советом обороны в конечном счете будет зависеть от Елисейского дворца. Что касается киберпространства, то Франция до сих пор никогда официально не называла иностранное государство. Применялись меры пресечения, в том числе в случае вторжения и кражи данных о командах Эммануэля Макрона во время президентской кампании 2017 года, тогда высказывались мнения по поводу того, что это было манипулирование со стороны России", - указывает автор публикации.

"(...) Франция - не первая страна, решившая обзавестись структурой такого рода. В США, Австралии, Великобритании, Швеции и Германии уже есть специализированные службы, которые анализируют иностранное вмешательство и манипулирование информацией", - резюмирует газета.