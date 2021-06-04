"Поколение P" задыхается от усталости на Уолл-стрит

"(...) В марте в Twitter появилось тревожное оповещение. 13 молодых работников инвестиционного банка Goldman Sachs оказались на грани нервного срыва. С начала года они работали в среднем по 98 часов в неделю, спали по 5 часов и ложились спать только в 3 часа ночи", - пишет Le Monde.

"Молодые сотрудники представили презентацию в духе Goldman Sachs, полную статистических данных. По шкале от 1 до 10 они сами определили, что их психическое здоровье заслуживает оценки 2,8; их физическое благополучие находилось на уровне 2,3; и, наконец, степень своей удовлетворенности работой они оценили на 2. "В какой-то момент я больше не ел, больше не принимал душ, я ничего не делал, кроме работы" - свидетельствует один из них на условиях анонимности. "Я жил в сиротском приюте, - признался другой. - Но это еще хуже". "Это бесчеловечно", - добавляет один коллега, в то время как его страдающий товарищ признается, что у него возникают "мрачные мысли".

"(...) Из-за Covid работы у них стало еще больше", - говорит Дэниэл Беунза Ибанез, профессор бизнес-школы Лондонского университета. Этот финансовый эксперт отслеживает развитие данной профессии в течение нескольких лет. В разгар кризиса банки прекратили набор сотрудников и стали больше требовать от молодых специалистов, которые должны готовить досье по слияниям и поглощениям или по IPO для своего начальства.

(...) "Опытный банкир заперт дома. Больше никаких поездок, никакого офиса, - рассказывает Карен Хо, антрополог из Университета Миннесоты. - Что делать в свободное время? Использовать свой Rolodex [вращающийся каталог с карточками], проводить встречи в Zoom и предлагать новые сделки своим клиентам". Подручные сотрудники, которые подключаются в ходе этого процесса, должны гарантированно находиться дома и быстро реагировать, когда их менеджер или клиент попросит разъяснений. Отсюда дополнительная работа без существовавших в прошлом побочных обстоятельств, делавших работу более приемлемой. "Больше никаких вечеринок с боссом, когда закрывается досье, бесплатных такси, вылазок для гольфа, духа товарищества между молодыми банковскими работниками", - уточняет Беунза Ибанез.

(...) "Александра Мишель, профессор Высшей школы образования (GSE) Пенсильванского университета, рассказывает, как она когда-то в поте лица работала в Goldman Sachs. "Вначале, когда вы вкалываете по 100 часов в неделю, вы думаете, что станете элитой. Вы встречаете очень умных людей из больших университетов, многому учитесь. Но 4 года спустя ваше умонастроение меняется. А через 6 лет вы уже выбиваетесь из сил. Ваша креативность исчезает", - говорит она. И перечисляет недомогания молодых банкиров, задыхающихся от усталости: "Увеличение веса, депрессия, бессонница..."

"Столкнувшись с гневом молодых людей "поколения P" (P - значит "пандемия"), финансовые учреждения активизировали свои инициативы. Дэвид Соломон, глава Goldman Sachs, предложил утвердить субботний отдых и нанять новых сотрудников, чтобы облегчить бремя самых напряженных отделов. (...) Фонд Apollo преуспел больше всех: предложил премию от 100 тыс. до 200 тыс. долларов для тех, кто обещает проработать до сентября 2022 года", - говорится в публикации.

"(...) Платить больше? Следует поступать как раз противоположным образом", - считает Беунза Ибанез. Алекс Крофт и Логан Найду, специалисты по поиску персонала из Dartmouth Partners, прогнозируют увеличение числа уходов работников и, как следствие, появление новой волны погрязших в долгах студентов, которые должны их заменить. Они объясняют, что реакция на кризис требует культурных изменений. Причем "изменений, которое придут сверху".

"Лицом, принимающим решение, является клиент, тот, кто оплачивает работу, - напоминает Мишель. - Банк продает свою доступность. Если клиент захочет поговорить с вами посреди ночи, то он так и сделает". Кроме того, взрослые банкиры верят в "одновременность рынка", - добавляет Хо. - Они хотят всегда быть в гармонии с Нью-Йорком, Парижем, Гонконгом... независимо от разницы во времени, и молодые сотрудники должны жить с учетом этого фактора".

"(...) Руководителям следует изменить свои приоритеты и гуманно обращаться со своими подчиненными, - полагает Беунза Ибанез. - Они больше не должны вносить изменения в последнюю минуту накануне выходных". Видимо, это осознало руководство Citigroup и Barclays. Компания Citigroup запретила переговоры в Zoom между своими сотрудниками по пятницам. Barclays теперь выступает за "защищенные" праздники и субботы. Наконец, вводится запрет на внесение изменений за 12 часов до встречи с клиентом. Будет ли этого достаточно?" - задумывается автор статьи.