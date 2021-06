4 июня 2021 г. Джулиан Барнс и Хелен Купер | The New York Times США не нашли доказательств наличия инопланетных технологий в летающих объектах, но и не могут исключить их "Представители американской разведки не обнаружили никаких доказательств того, что воздушные явления, свидетелями которых стали в последние годы пилоты ВМС, являются космическими кораблями пришельцев, но они до сих пор не могут объяснить необычные движения, озадачившие ученых и военных, сообщают высокопоставленные чиновники администрации США, проинформированные о результатах с нетерпением ожидаемого правительственного доклада", - передает The New York Times. "В докладе указывается, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов, произошедших за последние два десятилетия, не были проявлением какой-либо американской военной или другой передовой правительственной технологии США, заявили чиновники. Эта уверенность, по-видимому, исключает возможность того, что пилоты ВМС, сообщившие о встречах с неопознанной летательной техникой, могли стать свидетелями программ, которые правительство намеревалось хранить в секрете", - говорится в статье. "Но это, пожалуй, единственный убедительный пункт в секретном докладе разведки, заявили чиновники. И хотя в готовящейся к выпуску несекретной версии, которая, как ожидается, будет представлена Конгрессу к 25 июня, содержится несколько других твердых выводов, высокопоставленные чиновники, проинформированные о разведывательных данных, признали, что сама двусмысленность выводов означает, что правительство не может окончательно исключить теории, согласно которым феномены, наблюдавшиеся военными летчиками, могут быть космическими кораблями пришельцев", - сообщается в публикации. (...) "В докладе признается, что многое в наблюдаемых явлениях по-прежнему трудно объяснить, включая их ускорение, а также способность изменять направление и погружаться в воду. Одно из возможных объяснений - что эти феномены могут быть метеозондами или другими исследовательскими зондами- подходит не ко всем случаям из-за изменений скорости ветра во время некоторых встреч, указали чиновники". "О многих из более чем 120 инцидентов, рассматриваемых в докладе, сообщили представители ВМС. В докладе также рассматриваются инциденты с участием иностранных военных в последние два десятилетия. Представители разведки полагают, что, по крайней мере, некоторые из воздушных явлений могли быть экспериментальной технологией конкурирующей державы, скорее всего, России или Китая", - передает The New York Times. "Один высокопоставленный чиновник, проинформировавший о разведывательных данных, без колебаний утверждает: официальные лица США уверены, что это не американские технологии. По его словам, среди представителей разведки и военных есть опасения, что Китай или Россия могут экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями. Он и другие официальные лица говорили на условиях анонимности, потому что они не уполномочены публично высказываться о секретных выводах, содержащихся в докладе", - отмечается в статье. "Россия вкладывает большие средства в гиперзвуковые технологии, полагая, что они предоставляют ей возможность обходить американские технологии противоракетной обороны. Китай также разрабатывает гиперзвуковое оружие и включал его в военные парады. Если наблюдавшиеся феномены были китайской или российской авиатехникой, говорят чиновники, это означало бы, что гиперзвуковые исследования двух держав намного опередили американские военные разработки", - сообщает газета. "Наблюдаемые объекты часто вызывали беспокойство у пилотов ВМС. Во время одной встречи странные объекты - один из них, похожий на волчок, двигался против ветра - появлялись почти ежедневно с лета 2014 года по март 2015 года высоко в небе над Восточным побережьем. Пилоты ВМС доложили своему начальству, что на объектах не было видимых двигателей или инфракрасного шлейфа выходящих газов, но они могли достигать 30 тыс. футов и гиперзвуковых скоростей, - говорится в материале. (...) - В конце 2014 года пилот Super Hornet чуть не столкнулся с одним из объектов и подал официальный отчет о происшествии. Некоторые из инцидентов были записаны на видео, в том числе на камеру самолета в начале 2015 года - на записи видно, как объект приближается к океанским волнам, а пилоты задаются вопросом, что они видят". Газета напоминает, что с 2007 по 2012 год Министерство обороны США собирало подобные отчеты в рамках программы Пентагона Advanced Aerospace Threat Identification Program, а в прошлом году Пентагон перезапустил программу как Unidentified Aerial Phenomena Task Force, Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям. Доклад правительства США о том, что ему известно об НЛО, будет выпущен в этом месяце. (...) Источник: The New York Times