Цены на продукты питания растут максимальными за последние 10 лет темпами

"Последние данные об инфляции цен на продукты питания свидетельствуют о тревожной тенденции. Эксперты опасаются, что это может привести к социальным волнениям в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После "сокрафляции", когда многие поставщики тайно уменьшали размер своих продуктов, статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) показывает, что в мае во всем мире цены на продовольственные товары и сырье достигли максимума за последние десять лет", - передает издание.

"Фактически, индекс продовольственных цен ФАО в прошлом месяце вырос почти на 40% по сравнению с маем прошлого года, что заставляет опасаться еще более заметной инфляции цен на продовольствие в ближайшие месяцы".

"В последние месяцы инвесторы делали огромные ставки на высокие цены на кукурузу, пшеницу и сою, хотя данные министерства сельского хозяйства США (USDA) показывают, что мировые рынки в сущности хорошо обеспечены. Ожидаемые урожаи соответствуют долгосрочным тенденциям, а мировые запасы соевых бобов и пшеницы, например, и вовсе вполне удовлетворительные", - говорится в статье.

"В краткосрочной перспективе определенную роль могут сыграть заголовки о потрясениях, связанных с пандемией, "огромном аппетите Китая на западное зерно и сою", сильной засухе в Бразилии или росте спроса на растительное масло для производства биодизеля. Однако, по сути, это те же самые сообщения, которые использовались в качестве обоснования десять лет назад, хотя в то время рынки уже были хорошо обеспечены. (...)Тем не менее прогнозы на ближайшие месяцы интересны и, возможно, даже взрывоопасны", - отмечает издание.

"Некоторые эксперты опасаются, что рост затрат на переработку, транспортировку и доставку сырья взвинтит цены на конечную продукцию. По их словам, из-за высоких цен на нефть и нехватки мощностей в судоходстве в системе наблюдается значительное ценовое давление в сторону повышения".

"В большей степени от этого пострадают более бедные страны, которые зависят от импорта основных продуктов питания или где население тратит большую часть своего дохода на продукты питания - такие как Нигерия, Индия, Россия, Таиланд, Мексика и Турция. Во многих из этих стран влияние импортных цен усугубляется тем, что их странная экономическая и монетарная политика ослабляет валюты. В частном секторе дорогие продукты питания сильно бьют по семейным бюджетам, а на макроэкономическом уровне они могут заставить центральный банк страны, испытывающей трудности, ужесточить денежно-кредитную политику как раз тогда, когда восстановление экономики уже будет замедляться".

"В результате быстро и существенно растущие цены на продовольствие регулярно становятся причиной социальных волнений в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах. Десять лет назад они якобы даже частично были виноваты в возникновении "арабской весны", а совсем недавно стали одним из главных политических вопросов в таких странах, как Эфиопия и Нигерия".

"Если верить прогнозам ФАО, глобальная инфляция потребительских цен на продукты питания в этом году вырастет до 6,3% по сравнению с 4,6% в прошлом году", - передает NZZ.