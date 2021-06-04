Кто стоит за фейковыми новостями против вакцинации

"В социальных сетях ведутся широкомасштабные кампании по дезинформации, направленные против вакцин западных производителей. Иногда на кону стоят и большие деньги", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В середине мая ютубер Мирко Дрочманн получил странное письмо. Дрочманн ведет канал на Youtube под названием MrWissen2Go, на который подписано 1,5 млн человек. Он должен принять участие в информационной кампании о прививках против Covid-19, написал блогеру отправитель письма. Как говорилось в сообщении, якобы произошла утечка данных о многочисленных смертельных случаях после вакцинации препаратами Pfizer/Biontech. Автор письма спросил, не хочет ли Дрочманн в своих видеороликах предостеречь от вакцинации препаратами Pfizer/Biontech - разумеется, за вознаграждение", - повествует журналистка Александра Брем.

"Дрочманн решил изучить, кто стоит за этим предложением, и быстро выяснил: никакой утечки данных не было. И это не информационная кампания, а кампания дезинформации. Люди, стоящие за этой акцией, находятся в России. Дрочманн был не единственным ютубером, с которым они связались и который предал это огласке", - напоминает издание.

"Эта кампания является частью гораздо большей проблемы", - говорит Дэниел Роджерс, эксперт по киберпреступности из Нью-Йоркского университета и директор проекта "Глобальный индекс дезинформации (GDI)".

"Мы наблюдаем три основные тенденции, - говорит Роджерс. - Во-первых, есть акции, которые преследуют геополитические цели, за ними стоят такие государства, как Россия". Во-вторых, по его словам, предпринимаются попытки заработать на дезинформации деньги, и, в-третьих, есть политически мотивированные акции правых кругов".

"Уже несколько месяцев эксперты наблюдают в социальных сетях кампании, направленные на дискредитацию западноевропейских и американских производителей вакцин. Отчет рабочей группы "ЕС против дезинформации" недавно показал более сотни таких попыток, осуществленных в европейских странах только за последние месяцы. За ними стоят в основном российские субъекты. Так, среди прочего, они пытались дискредитировать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). "Наглость этой новой кампании, направленной на ютуберов, меня поразила", - говорит Роджерс".

"Дэвид Бронятовски, профессор Массачусетского технологического института, еще в 2018 году показал в исследовании, как в Twitter российские боты пытаются разжигать на Западе направленную против вакцинации пропаганду. По мнению Бронятовски, привлекать для продвижения этих сообщений ютуберов, занимающихся, в сущности, другими темами, - это хитрый ход".

"Это открывает совершенно новые целевые аудитории. Например, я смотрю видео о макияже, и вдруг получаю еще и информацию о вакцинации", - говорит Бронятовски. Кроме того, эти видео не попадают в сети алгоритма, который ищет дезинформацию. (...) Так, в инструкции для ютуберов было сказано: "Не используйте в своих публикациях такие слова как "реклама" или "спонсированное видео".

"Однако кампании против вакцинации - это еще и бизнес, причем очень прибыльный, - отмечает Tages-Anzeiger. - Об этом недавно стало известно из отчета об "антипрививочном бизнесе", опубликованного неправительственной организацией "Центр противодействия цифровой ненависти"(Center for Countering Digital Hate, CCDH). По меньшей мере 36 млн долларов - таков годовой доход индустрии антипрививочников, подсчитали авторы доклада. Антипрививочники зарабатывают деньги разными способами: они получают доход от рекламы на Youtube, сами продают видео и витаминные препараты на своих сайтах или участвуют в качестве ораторов на мероприятиях. Это движение сосредоточено в основном в США. Но оттуда такой контент все чаще перетекает через Атлантику".

"В частности, в Европе все больше укореняются круги, близкие к теории заговора QAnon. Они тоже распространяют дезинформацию о прививках", - говорится в статье.

"Несколько дней назад Facebook представил отчет о "борьбе с операциями влияния", в котором идет речь о государственных операциях влияния с 2017 по 2020 год. Россия заняла в нем первое место: за этот период Facebook ликвидировал 23 крупные российские сети дезинформации. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что основные платформы прилагают слишком мало усилий для борьбы с постоянным потоком дезинформации".

"Необходимо срочно ввести более четкие правила для социальных сетей-гигантов, убежден эксперт Роджерс. "В конце концов, мы знаем, что кампании по дезинформации, особенно в связи с Covid-19, могут заканчиваться фатально", - указывает он. Так, в Норвегии в апреле коронавирусом заразился сторонник теорий заговора Ханс Кристиан Гаардер. Он отрицал существование вируса и умер от Covid-19", - пишет Tages-Anzeiger.