4 июня 2021 г. Майкл Макфол | The Washington Post "Как мы должны оценивать успех саммита Байдена и Путина" "Пока кремлевские помощники президента Владимира Путина готовят своего босса ко встрече с президентом Байденом в Женеве позднее в этом месяце, можете быть уверены, что в их тезисах не будет предложений по "улучшению отношений с США". Редко когда Путин отправлялся на встречу с каким бы то ни было главой государства с целью улучшения отношений. Это определенно не было его целью на встречах с американскими и европейскими лидерами после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, осуществила вмешательство в восточную Украину и навсегда положила конец стремлению к сердечным отношениям с Западом. В мировоззрении Путина США - главный противник России. Таким образом, Путин не будет предлагать Байдену творческих инициатив для достижения обоюдовыгодных для США и России результатов. Он надеется только на уступки", - пишет на страницах The Washington Post Майкл Макфол, бывший посол США в РФ. "Команда Байдена по национальной безопасности должна придерживаться того же подхода, а наблюдатели за саммитом в Женеве должны скорректировать свои аналитические рамки для оценки победителей и проигравших соответственно. Целью Байдена должно быть не "улучшение отношений с Россией". Вместо этого Байден и его команда должны определить конкретные цели в области безопасности, экономики и цели, связанные с ценностями, которых они стремятся достичь, а затем готовиться к разочарованию", - считает автор и напоминает про повестки встреч предшествующих лидеров стран, сообщая, что "(...) в Женеве ни один из пунктов этих повесток не находится на рассмотрении. Воинственное поведение Путина за границей и растущие репрессии внутри страны делают такое сотрудничество невозможным. Судя по его действиям, Путин не хочет стабильных, предсказуемых или нормальных отношений с Вашингтоном. США нужны ему как враг". "Однако и для Женевы существует узкая повестка двустороннего сотрудничества", - пишет Макфол, отмечая, что "лидеры двух стран могли бы начать переговоры о стратегической стабильности: Байден и Путин были правы, продлив договор СНВ-III. Но последующий договор о контроле над вооружениями будет трудно завершить до истечения срока действия СНВ-III через пять лет, поскольку частью новой сделки должны быть и нестратегическое ядерное оружие и новые системы доставки. Переговорщикам нужно начинать сейчас". "Серия закрытий консульств и высылки дипломатов, а также сокращение найма российских сотрудников в диппредставительствах США практически остановили публичную дипломатию и выдачу виз, - продолжает он. - Байден и Путин должны обратить эту тенденцию вспять. Вот и все - такова двусторонняя повестка дня для сотрудничества. Оставшееся время в Женеве следует сосредоточить на вопросах, вызывающих разногласия, такие как преследование Путиным оппозиционных лидеров, задержание американцев, Белоруссия, Украина, кибератаки, попытки покушений и атаки с применением микроволнового излучения". (...) "По окончании женевского саммита Байден и его команда не должны надеяться забыть о России. Они не могут заставить американо-российские отношения замереть на месте, чтобы сосредоточиться на более серьезной проблеме Китая. Как недавно доказал Путин, скапливая российских солдат на границе с Украиной или проводя новые кибератаки, он не собирается этого допускать. Политика Байдена в отношении России также не должна становиться производной от его политики в отношении Китая (...)". "Вместо этого Байден и его команда должны разработать всеобъемлющую стратегию сдерживания и иногда вовлечения путинской России", - полагает автор. "Эта грандиозная стратегия должна включать - по мнению Макфола, - усиление сдерживающего потенциала НАТО, усиление киберустойчивости США, блокирование российских транснациональных репрессий с помощью таких организаций, как Интерпол, разоблачение российской коррупции на Западе, санкции против российских физических лиц и компаний в ответ на российскую агрессию за рубежом и запуск новых программ поддержки демократических ценностей в России и в регионе. Это также может повлечь за собой поиск путей реформирования американского международного вещания после того, как Путин закроет Радио Свободная Европа/Радио Свобода* в России". (...) * - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Washington Post