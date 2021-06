4 июня 2021 г. Джеймс Марсон и Бретт Форрест | The Wall Street Journal Недорогие боевые дроны турецкого производства Турции меняют ситуацию на полях сражений и геополитику "Менее крупные вооруженные силы по всему миру развертывают недорогие дроны с ракетами против бронированных врагов - это новая боевая тактика, которая в прошлом году показала себя успешной в региональных конфликтах, сместив стратегический баланс вокруг Турции и России. Дроны, созданные в Турции с использованием доступных цифровых технологий, разрушали танки и другую бронетехнику, а также системы ПВО российских протеже в боях в Сирии, Ливии и Азербайджане", - пишет The Wall Street Journal. "Эти дроны указывают на то, что будущая война будет характеризоваться применением дешевых, но эффективных боевых машин в той же степени, в какой и дорогих с самыми передовыми технологиями", - подчеркивает газета. "Китай тоже стал ведущим экспортером боевых дронов на Ближний Восток и в Африку. Связанные с Ираном группы в Ираке и Йемене использовали беспилотники для нападения на Саудовскую Аравию. По словам аналитиков в сфере обороны, по меньшей мере 10 стран, от Нигерии до Объединенных Арабских Эмиратов, использовали для уничтожения противников дроны, приобретенные в Китае", - сообщается в публикации. (...) "В одиночку или в группе, эти дроны могут неожиданно нападать на военных и выводить из строя плохо замаскированные или слабо защищенные бронированные машины - выполнение этой задачи часто возлагается на дорогостоящие боевые самолеты. Дроны могут спокойно находиться в воздухе в течение 24 часов, выявляя бреши в системах ПВО и помогая боевым самолетам и артиллерии наносить удары, а также запуская собственные ракеты", - пишет издание. "Вооруженные силы, в том числе американские, модернизируют системы ПВО, чтобы не отставать от достижений, ищут способы уничтожать малобюджетные дроны без запуска ракет, которые стоят дороже, чем их цели. Исследовательская лаборатория ВВС США также разрабатывает Skyborg и Valkyrie, недорогие автономные летательные аппараты, которые являются частью инновационной программы. (...) Израиль и США уже давно используют высококлассные беспилотные летательные аппараты в контртеррористических операциях для атак на известных врагов. Но эти страны не решаются продавать свои топ-модели даже союзникам, опасаясь распространения", - отмечается в статье. "В ответ на сделки по дронам, которые Китай и другие производители заключили со странами, которых избегают США, администрация Трампа в июле прошлого года несколько ослабила свою экспортную политику, потенциально увеличив продажи более мощных моделей, чем это разрешалось ранее. В январе Объединенные Арабские Эмираты заявили, что согласились купить 18 дронов MQ-9 американского производства почти на 3 млрд долларов". "Технологический прогресс и мировые конкуренты создали недорогие альтернативы. Знаменосец последней революции в области боевых дронов появился в прошлом году на полях сражений вокруг Турции - это Bayraktar TB2. По сравнению с американским MQ-9, TB2 имеет легкое вооружение, четыре ракеты с лазерным наведением. Его радиоуправляемая аппаратура ограничивает его базовую дальность примерно 200 милями, что составляет примерно пятую часть расстояния, которое способен покрывать MQ-9, - повествует газета. - Тем не менее, он утилитарный и надежный - качества, напоминающие советский автомат Калашникова АК-47, который изменил методы ведения войны в XX веке. Набор из шести беспилотников Bayraktar TB2, наземных подразделений и другого необходимого операционного оборудования стоит десятки миллионов долларов, а не сотни миллионов, как в случае MQ-9". "Турецкий производитель беспилотника Baykar, который начал в 1984 году с производства автозапчастей, может похвастаться большей отдачей от вложенных средств. Среди заказчиков - Катар и Украина. Польша, член НАТО, заявила в прошлом месяце, что купит 24 беспилотника TB2. Как сообщили представители турецкого правительства и компании-производителя, в покупке заинтересованы и несколько других союзников по НАТО, а также страны Африки и Азии". "Беспилотник TB2 попал в международное поле зрения в небе над Сирией в начале 2020 года. К концу февраля сирийский режим при поддержке России вел наступление на Идлиб, удерживаемый повстанцами при поддержке Турции. После того, как в результате воздушного налета погибло более 30 турецких солдат, Турция приступила к операции Spring Shield, в ходе которой дроны были интегрированы с системами радиоэлектронной борьбы, наземными войсками, артиллерией и боевыми самолетами". (...) "Прошлой весной TB2 помогли переломить ход гражданской войны в Ливии в пользу правительства в Триполи, которое поддерживается ООН. В 2019 году Турция отправила оружие, чтобы остановить наступление на столицу лидера ополченцев Халифы Хафтара, которого поддерживают Россия и другие. В 2020 году Турция увеличила военную поддержку. Усовершенствованная тактика беспилотников, отработанная в Сирии, дала преимущество перед российскими ракетными системами класса "земля-воздух", известными как "Панцирь", обеспечив господство в воздухе правительству Триполи. К июню силы Хафтара отступили из Триполи". (...) "США, как и многие европейские партнеры, с подозрением относятся к экспорту дронов из Турции и агрессивному использованию дронов в этих конфликтах", - указывает Дэн Геттингер, исследователь из Института аэрокосмических исследований Митчелла, независимой группы политических исследований. в Арлингтоне, штат Вирджиния. (...) "В январе 2019 года Украина подписала сделку о покупке дронов TB2 у Турции, получив пока как минимум шесть, и Киев ведет переговоры о совместном производстве. Украинская компания производит двигатели для новейшего дрона Baykar, более крупной модели с большей полезной нагрузкой, чем TB2", - указывает издание. (...) "Продажа Турцией дронов возмутила Москву. Ссылаясь на рост числа случаев заболевания Covid-19 в Турции, Россия в апреле приостановила большинство авиаперелетов между двумя странами до 1 июня, из-за чего Турция лишилась российских туристов, которые приезжают сюда во время майских праздников. Россия на этой неделе продлила приостановку полетов на три недели", - сообщается в статье. "Эрдоган сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время апрельской встречи в Турции, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты, если Турция не откажется от своих продаж беспилотных летательных аппаратов и поддержки Украины, согласно человеку, проинформированному о беседе. Ни Кремль, ни Минобороны РФ не ответили на запросы о комментариях, - пишет The Wall Street Journal. - Турецкие чиновники заявляют, что они не стремятся к конфликту с Россией, наступая на ее союзников. Турция имеет тесные энергетические связи с Москвой, и она приобрела передовую российскую систему ПВО, что привело к санкциям со стороны США". (...) "Азербайджан, географически и культурно близкий к Турции, в прошлом году закупил комплект дронов TB2. Страна потеряла контроль над регионом Нагорного Карабаха в пользу Армении в результате войны, закончившейся прекращением огня в 1994 году. С тех пор рост нефтяных богатств укрепил армию Азербайджана. ТБ2, а также дроны израильского производства помогли Азербайджану сокрушить армянские силы. Минобороны Азербайджана записывало нападения на видео и размещало в интернете", -говорится в статье. "Oryx, блог, проверяющий уничтоженное оборудование с помощью фото и видео, сообщил об уничтожении дронами 106 армянских танков, 146 артиллерийских орудий, 62 многозарядных систем залпового огня, 18 ракетных комплексов "земля-воздух", 7 радаров и 161 другого транспортного средства. Общие потери, по данным Oryx, были, вероятно, выше. Согласно блогу, Азербайджан уничтожил 30 танков, среди прочего оборудования и техники", - передает издание. "После шести недель боевых действий Кремль, который близок с обеими странами, но имеет военный союз с Арменией и войска на его территории, содействовал заключению прекращения огня в ноябре, и Азербайджан вернул себе большую часть давно утраченной территории. Победа Азербайджана привлекла внимание поставщиков Турции. Некоторые компании и страны, включая Канаду, приостановили экспорт компонентов, используемых в TB2. Представители компании Baykar заявили, что они установили турецкую камеру и ускорили работу по замене двигателя, которая ожидается к концу года". "На декабрьском параде победы в Баку, столице Азербайджана, Эрдоган сидел рядом со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на помосте с турецким и азербайджанским флагами. Гремела торжественная музыка. Когда проезжала группа грузовиков с беспилотниками TB2, Алиев кивнул и улыбнулся", - заключает газета. Источник: The Wall Street Journal