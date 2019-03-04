Почему Россия сильно переоценивает выгоды, которые она может извлечь из своих попыток вмешаться в европейские выборы

"Россия перешла от желания видеть Европу, завоевывающую все большую стратегическую автономию, как это было в начале 2000-х годов (до саммита Россия-ЕС в Санкт-Петербурге в 2003 году, в тот же год произошла война в Ираке), к стремлению ослабить европейские социальные институты, которые воспринимаются ею как перевалочные пункты США, чей проект по сути состоит в ослаблении России на ее западных и южных флангах. Чтобы выиграть пространство для маневра в Европе, Россия вынуждена обновлять свои рычаги влияния, поскольку ее бывшие просоветские рычаги оказались ограничены", - говорит преподаватель парижского Института политических исследований, доктор политических наук, специалист по европейской геополитике Флоран Лепармантье в интервью изданию Atlantico.fr.

"Россия не создает оппозиционные движения в Европе, но в эпоху цифровых технологий она предоставляет им новые средства выражения и заметности. Таким образом, европейцы правы, опасаясь возможного манипулирования информацией, исходящего как из России, так и из других стран, тем более, что методы могут отличаться в разных странах. Европейцам следует обзавестись соответствующей защитой с точки зрения информационной устойчивости или кибербезопасности", - считает эксперт.

"Однако существует фундаментальное противоречие: в тот самый момент, когда Барак Обама описывал Россию как региональную державу, ту же самую Россию обвинили сначала в том, что она сумела повлиять на судьбу американских президентских выборов, а затем во влиянии на различные европейские выборы. Начиная с "Брекзита" и заканчивая стремлением Каталонии к независимости, Россия неуклонно оказывалась на скамье подсудимых. Известно, например, что отдельные националистические или даже крайне левые движения пользовались российской поддержкой в различных формах", - указывает Пармантье.

"Президенту Трампу, несмотря на то, что он лично расхваливал российского президента, считая его более сильным лидером, чем Барак Обама, не удается улучшить отношения с Россией. Фактически Конгресс США остается очень враждебным по отношению к России, идентифицируя ее как противника. Любая инициатива Дональда Трампа в отношении России, похоже, вызывает подозрения у сенаторов США, которые не упускают случая поддержать сомнения по поводу возможного сговора", - отмечает эксперт.

"Таким образом, даже с учетом того, что правящие партии той или иной страны представляются вполне подходящими для удовлетворения интересов России, полученные результаты оказываются довольно скромными. Даже прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы в Молдавии не дают выгодных результатов для так называемых пророссийских партий. Избрание популистской коалиции в Италии, одном из государств-основателей Евросоюза, не обеспечивает отмены действующих санкций. Дискурса лести в отношении России недостаточно для того, чтобы она могла отстаивать свои интересы", - считает собеседник издания.

"Правда, России нередко приписывает эффективность, достойную лучших шахматистов, нацеленных на точность и цинизм. Эти представления, варьирующиеся в различных странах Европы, подчеркивают тот факт, что ее политика сводится к личности президента Владимира Путина, который считается всемогущим", - утверждает Пармантье.

"Однако России не следует придавать большей важности, чем у нее есть на самом деле: это лишь подкрепляет дискурс российской власти. Между тем, теория заговора усиливается оттого, что в ее распоряжении оказывается благодатная почва для роста. "Жёлтые жилеты" во Франции являются хорошим тому примером: они являются порождением не русского воображения, а чувства покинутости и обнищания целых групп населения. С другой стороны, нередко они положительно оценивают российский международный многоязычный информационный телеканал RT, рассматривая его как новостной канал, отражающий их предпочтения", - подчеркивает собеседник издания.