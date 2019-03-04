Экс-глава спецслужбы MI6: "Назад в мир XIX-го столетия"

Новый миропорядок все больше основывается на власти крупных держав, а не на правилах, считает экс-глава британской службы внешнеполитической разведки MI6 сэр Джон Сойерс. Журналист австрийского издания Die Presse Буркхард Бишоф побеседовал с Сойерсом.

"В XXI-ом веке доминирующими игроками будут США и Китай. Россия хочет, чтобы ее воспринимали как напористую военную державу. Кроме того, есть важные экономические игроки - Индия, Япония, ЕС. Все эти силы (?) будут оказывать друг на друга взаимное влияние и в меньшей степени придерживаться международной системы правил", - считает Сойерс.

"Возвращение к миру великих держав происходит как в глобальном, так и в региональном масштабе, - отметил собеседник издания. - Например, на Ближнем Востоке, где задают тон такие страны, как Турция, Иран, Саудовская Аравия и Израиль. Там (...) речь идет о конкуренции в силовой политике между странами с соответствующими притязаниями. То есть мы действительно наблюдаем отход от мира, базирующегося на международных правилах, по направлению назад в мир великих держав, как в XIX веке. Это влечет за собой и угрозы, особенно для Европы, так как в первую очередь мы извлекали пользу из миропорядка, установившегося после 1945 года".

Сойерс выразил беспокойство по поводу того, что сегодня страны НАТО больше не могут на 100% полагаться на выполнение США 5-й статьи устава альянса о коллективной самообороне, подчеркнув, тем не менее, что "это не означает, что НАТО умер". "НАТО - выдающийся инструмент для координации военных возможностей и принятия единого решения о совместной реакции на угрозы", - указал эксперт.

Рассуждая о влиянии "Брекзита" на европейское сотрудничество в сфере безопасности, Сойерс подчеркнул: "Есть сферы, в которых Соединенное Королевство действительно вносит очень большой вклад в европейскую безопасность: оборона, борьба с терроризмом, кибер-технологии. Поэтому ЕС должен быть заинтересован в том, чтобы гарантировать, что после "Брекзита" роль Великобритании в обороне и сохранении безопасности в Европе останется прежней".

Говоря о политике российского президента Владимира Путина, собеседник издания отметил: "В 1990-е годы в России был полный хаос. (...) Экономику прибрали к рукам пара отдельных личностей, которые потом стали олигархами. Что сделал Путин, так это то, что он в некоторой степени восстановил в России порядок. Будучи тогда сотрудником премьер-министра Тони Блэра, на основании моих встреч с Путиным я сделал вывод, что он хотел преодолеть беспорядок в своей стране, провести реформы в экономике и направить страну больше в направлении Запада".

"Но потом изменился собственный расчет Путина. Этому способствовали война в Ираке и, прежде всего, революции в некоторых бывших советских республиках, - полагает Сойерс. - Путин сделал - ошибочный - вывод о том, что эти перевороты спровоцировал и организовал Запад и что существует некий западный план по проведению похожей смены власти и в России. Это неверно, однако Путин был в этом убежден. С 2004 года он стал одержимым агрессивной оборонительной тактикой".

"Для Путина речь шла и идет не о восстановлении Советского Союза, а о создании зоны влияния вокруг России. Он хотел сдержать расширение НАТО на восток и он помешался на этой идее: чем сильнее Запад, тем слабее Россия; и чем больше можно расколоть и ослабить Запад, тем для России лучше. Это образ мыслей, характерный для игры с нулевой суммой, и он все еще присущ Путину", - считает собеседник издания.

"Если бы не было войны в Ираке, у Путина было бы больше времени для построения конструктивных отношений с западными лидерами. Но в ходе событий в России не виноват Запад. Путин - крайне серьезный сторонник силовой политики, который сам принял решение о том, в каком направлении он хочет направить Россию. Россия 2019 года - это результат решений, которые Путин принял за прошедшие 20 лет", - заявил Сойерс.

"Когда 20 лет назад Путин пришел к власти в России, его позиция была другой, - отметил эксперт. -Тогда еще был шанс на открытость России. Но Путин сам, а не внешний мир, принял решение против открытости. Запад учредил Совет Россия-НАТО, чтобы конструктивным образом обсуждать с Москвой вопросы европейской обороны и безопасности. В 2009 году президент США Барак Обама выступил с инициативой по СНВ. Но все это на самом деле ни разу не сдвинулось с места".

"Конечно, и Запад совершил некоторые ошибки, - указал Сойерс. - Так, заявление саммита НАТО в 2007 году, приглашавшее к членству в альянсе бывшие советские республики, зашло слишком далеко. (...) Но то, что мы наблюдали на Украине в 2014 году, было собственной серьезной ошибкой Путина. Отчасти как вызванный Сталиным голодомор на Украине в 1930-е годы, российское вмешательство в дела Украины за последние 5 лет невероятно укрепило национальную идентичность украинцев. То есть, если и можно критиковать некоторые детали западных решений в отношении России, мы не должны брать на себя ответственность за то, что на практике являлось нежелательными и сомнительными решениями о выборе направления со стороны самого российского руководства".

Говоря о роли Китая в новом миропорядке, Сойерс отметил, что ранее Запад связывал с экономическим развитием Китая надежду на то, что страна станет активным и готовым к сотрудничеству игроком международной системы. "Но при Си Цзиньпине Китай более агрессивен, он больше осознает свою власть, более требователен, он целенаправленно использует свою экономическую мощь и бросает США и Европе вызов в экономических, военных и технологических аспектах. (...) Но я не думаю, что Китай станет глобальным гегемоном и займет главенствующее положение в мире. Главный интерес Китая заключается в том, чтобы определить собственное будущее и не стать снова субъектом для внешнего давления", - считает Сойерс.

По словам эксперта, Европа еще не определилась с тем, какое место занять в новой глобальной расстановке сил. Однако в долгосрочной перспективе интересы Европы, по его мнению, будут больше на стороне США, так как их связывают "демократия и общие представления о ценностях".

"Какие бы трудности мы ни испытывали в отношениях с США при их сегодняшнем президенте, в долгосрочной перспективе мы должны иметь в виду, что Европа и США должны оставаться тесными союзниками для защиты своих интересов. (...) Неприемлемо, что некоторые европейские страны так мало тратят на свою оборону. Более того, во многих случаях военная техника, которой мы располагаем, находится в жалком состоянии. (...) В оборонной политике Европе нужно сделать много "домашних заданий", и президенту Трампу уже удалось добиться здесь некоторых подвижек", - заявил Сойерс.