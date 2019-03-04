Темный пакт Нетаньяху с крайне правыми

"Беньямин Нетаньяху нарушил табу, совершив жест, который многое говорит и о нем, и о нынешней эпохе. Дабы избежать фрагментированности правого лагеря перед парламентскими выборами 9 апреля в то время, когда над ним самим нависли обвинения сразу по трем уголовным делам, "Биби" покончил с запретом, державшим в изоляции наследников раввина Меира Кахане. Расисты, сторонники теории превосходства, объединенные в небольшую партию "Еврейская мощь" ("Оцма Йехудит"), по мнению премьер-министра, являются достаточно важным дополнением к будущей коалиции, ради которой он подталкивает их в объятия правой национально-религиозной партии "Еврейский дом". Неважно, получат они хоть одно депутатское место или ни одного. Маневр Нетаньяху вызвал бурную реакцию и в рядах оппозиции, и в американской диаспоре", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Петр Смолар.

"С любовью Израиля мы победим!" - гласит листовка "Еврейской мощи". В ее содержании присутствует не только любовь. Ксенофобская партия попыталась отшлифовать свой язык, но главное другое: в пространство между Средиземноморьем и Иорданией входит теократия. Тора представляет собой "Конституцию, образ жизни и этические принципы" народа Израиля. Еврейские ценности ставятся выше "универсализма", то есть прав человека", - указывает Le Monde.

"Еврейская мощь" предлагает распространить суверенитет Израиля "на все территории Земли Израиля, освобожденные во время Шестидневной войны" в 1967 году. Одним словом, речь идет об аннексии Западного берега реки Иордан и даже сектора Газа", - говорится в статье.

"Лидер "Еврейской мощи" Михаэль Бен Ари был депутатом Кнессета в период с 2009 по 2013 год. Он следует линии Меира Кахане, отца партии "Кач", признанной Госдепом США террористической организацией", - напоминает автор публикации.

"Чтобы понять каханизм, нужно перенестись на улицы Нью-Йорка конца 1960-х годов. Для защиты еврейского населения в районах, подверженных расовой напряженности, Меир Кахане организовал патрулирование улиц. Так родилась "Лига защиты евреев". Сторонник силового метода и нетерпимости Кахане также занимался борьбой за право евреев СССР репатриироваться в Израиль", - описывает Смолар.

"Бывший сторонник Кахане писатель Йосси Кляйн Галеви, автор "Письма моему палестинскому соседу", теперь выступает за диалог и мир, - отмечает автор статьи. - Он с тревогой наблюдает за тем, как в начале избирательной кампании премьер-министр обеляет наследников радикального раввина. "Он осквернил имя Израиля", - заключает Йосси Кляйн Халеви в отношении "Биби".

"А что осталось от исторической партии "Ликуд"? Подавляющее большинство уходящих министров выступают против решения о двух государствах с палестинцами и оправдывают все злоупотребления оккупации. Замечания правых лидеров о "просочившихся" мигрантах, прибывших из Эритреи и Судана в конце 2000-х годов, часто носят ксенофобский характер. Линии сдвинулись, моральные нормы размылись. Предвыборные речи, клеймящие позором арабское меньшинство, стали обычным явлением. Обеление партии "Еврейская мощь" не является прорывом ни в политическом курсе Нетаньяху, ни в эволюции израильских правых сил. Это окончание их долгого дрейфа идентичности", - резюмирует Смолар.