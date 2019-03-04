Почему надо спасать Дональда Трампа

"После признаний Майкла Коэна и в преддверии заключений расследования Роберта Мюллера снова встанет вопрос об импичменте президента США. Заинтересованы ли в нем демократы?" - задумывается обозреватель швейцарской газеты LeTemps Фредерик Коллер.

"Публичные слушания в среду перед комиссией Конгресса Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа, напоминали судебный процесс над раскаявшейся мафией. Хотя он, безусловно, не привел никаких доказательств для того, чтобы сокрушить обитателя Белого дома. Но все же это свидетельские показания очередного бывшего сотрудника президента, дорисовывающие портрет закоренелого лжеца", - говорится в статье.

"Депутаты-республиканцы изображали негодование по поводу заклятой лжи недобросовестного адвоката, чьи слова больше не будут иметь никакой ценности. Так оно и есть, в прошлом Майкл Коэн много лгал. По просьбе своего босса. Этот мелкий проходимец находился на службе у крупного, подпав под чары необыкновенной личности, по его словам (или "крестного отца", по описанию Джеймса Коми, бывшего главы ФБР)", - указывает Коллер.

"Сегодня Майкл Коэн говорит, что он настроен против своего босса из моральных соображений, ради сохранения того, что еще осталось от "социальных норм" в его стране. Говоря более прозаично, он просто спасает свою шкуру, сотрудничая с расследованием Роберта Мюллера о связях между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и Россией. Потому что тиски сжимаются. И бесчестные сделки президента (по его выплатам бывшим любовницам за молчание и по его российским контактам) становятся все более задокументированными", - отмечает Le Temps.

"В течение второй половины мандата вопрос о процедуре импичмента Дональда Трампа станет периодически повторяющимся: подкуп или запугивание свидетелей, попытки воспрепятствования правосудию, нарушение закона о финансировании выборов - столько причин для отстранения от должности угрожают 45-му президенту США. Но будет ли он активирована процедура импичмента?" - рассуждает автор статьи.

"Угроза процедуры, без перехода к конкретным мерам, стала бы гораздо более безопасным способом обеспечить поражение Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году. Умножение числа слушаний довершит портрет человека, непригодного для этой должности. Тем более, что в начале 2019 года выяснилось, что эффективность Трампа не оправдала ожиданий. Сколько бы он повсюду ни хвалился своими успехами, он движется от одного провала к другому: с бюджетом, с его стеной, с иммиграцией, со здравоохранением, с Северной Кореей, с Ираном и в ближайшем будущем - с Китаем. Здоровая экономика - которую он в значительной степени унаследовал от своего предшественника - является единственным фактором, на который он может положиться, чтобы встретиться лицом к лицу с электоратом в сильной позиции. Это все, что еще может позволить ему мечтать о втором сроке", - комментирует Коллер.

"Однако есть последний аргумент, который должен убедить демократов навсегда отказаться от идеи импичмента. Скоропалительный уход Дональда Трампа приведет к власти его вице-президента Майка Пенса. Этот ультрарелигиозный деятель может нанести еще больший вред демократическому здоровью США и миру во всем мире", - заключает газета.