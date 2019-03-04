Строительный проект класса люкс обнажил проблему вытеснения Холокоста в Восточной Европе

"В пограничном белорусском городе Брест рабочие обнаружили останки почти тысячи убитых евреев, что проливает свет на часть истории, по разным причинам забытой на Востоке и Западе", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечает автор статьи Иво Мийнссен, работы по строительству жилого комплекса класса люкс в Бресте, где в середине января были найдены первые останки, были прекращены лишь тогда, когда информация о массовом захоронении появилась в газетах и соцсетях. За полтора месяца специалисты обнаружили останки почти 800 человек с огнестрельными ранениями. Останки сотен других людей, возможно, лежат в земле в районе бывшего брестского гетто, говорится в статье.

"Тот факт, что ни одна другая страна не потеряла в процентном соотношении большей части своего населения во Второй мировой войне, чем бывшая советская республика между Польшей и Россией, на Западе почти неизвестен, - указывает журналист. - По скромным подсчетам, в период с 1941 по 1944 год жертвами жестокой фашистской оккупации стали, как минимум, два из тогдашних девяти миллионов белорусов. Из них около 800 тыс. были евреями, о чем в Белоруссии опять же вряд ли кто знает. Советское послевоенное изложение истории упорно отказывало им в особом статусе жертв; для Советского Союза "Великая Отечественная война" была коллективным, героическим самопожертвованием, и 27 млн погибших не должны были разделять этнические различия. Это особенно касалось евреев, ведь после создания государства Израиль в 1948 году склонный к паранойе диктатор Иосиф Сталин переживал за лояльность этого меньшинства".

По словам 72-летнего историка Игоря Наймушина, в школьные годы он не изучал Холокост. По его оценке, в Бресте к началу войны проживало около 30 тыс. евреев или более. То, что о погибших во время оккупации евреях сегодня не вспоминает никто, удивляет историка так же мало, как и неожиданное обнаружение массового захоронения. "Немецкая война против гражданского населения Белоруссии, преследование предполагаемых и действительных коллаборационистов победоносной советской армией и смещение Польши на Запад после 1945 года привели к почти полному обмену населением во всем регионе. "Просто-напросто никого не осталось, кто вспоминал бы о войне", - считает Наймушин".

"Те, кто вспоминал, после пережитого насилия были мало заинтересованы в том, чтобы привлекать общественное внимание к спорным темам", - отмечает издание.

Советская легенда о героях сохранилась и при Александре Лукашенко: "в открытом в 2014 году помпезном музее истории Великой Отечественной войны в Минске лишь один зал из десяти посвящен теме оккупации. Там упоминается и Холокост. Приоритет отдается военным победам и ожесточенному сопротивлению партизан".

"В Бресте - это подтвердили несколько собеседников - большей части городского населения тоже мало интересно обнаруженное недавно массовое захоронение", - указывает Мийнссен. Правда, среди прочего, около 1 тыс. жителей подписали здесь петицию с требованием прекратить строительство и создать на территории мемориальный комплекс, однако, по словам хорошо информированного местного наблюдателя, этот проект мало реалистичен: "земля в центре города слишком дорогая для того, чтобы строить здесь парк, говорит он. По его словам, и строительная компания, и городская администрация как собственница земли имеют свои финансовые интересы в этом деле. (...) Противники проекта указывают на то, что перед началом строительства грунт должен был быть обследован, и предполагают, что имели место взятки".

Тем не менее, городские власти договорились с еврейской общиной о переносе останков и их захоронении на одном из кладбищ. "При имеющихся обстоятельствах это, вероятно, лучший компромисс, на которой может надеяться еврейская община", - заключает Мийнссен.