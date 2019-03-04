"Агенты дискредитировали свою собственную службу"

В трех мужчинах, предположительно совершивших покушение на бывшего двойного агента Скрипаля, разоблачили агентов Кремля - в том числе и благодаря расследованиям российских журналистов. Журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель встретилась с руководителем московского портала The Insider Романом Доброхотовым.

"Уличить во лжи Владимира Путина - это одно. Показать его агентам, насколько халатно они действуют и насколько плохо они на самом деле защищены, - другое, - пишет журналистка. - Роман Доброхотов сделал и то, и другое. Некоторые называют это смелым, другие - в высшей степени рискованным".

Раскрытие информации - его принцип, говорит Доброхотов. Однако, замечает Хебель, в отличие от своих партнеров из международной сети расследований Bellingcat, "Доброхотов живет и работает в России, где почти всем крупным газетам пришлось остановить свои расследования, (...) в стране, в медиа-ландшафте которой главенствует, прежде всего, государственное телевидение".

"В деле Скрипаля Москва по сей день отмахивается от всех подозрений Великобритании и Запада, называя их "русофобскими атаками". Новое исследование Королевского колледжа Лондона насчитало 138 разных историй, которые российские государственные СМИ опубликовали за это время о якобы настоящей причине отравления Скрипалей", - отмечает издание.

Высказывание Путина о том, что "Петров" и "Боширов", предположительно совершившие отравление в Солсбери, являются лишь безобидными гражданскими лицами, "Доброхотов сегодня называет ошибкой, даже если это, возможно, была попытка опровергнуть обвинения Лондона".

"На самом деле российское государство мало сделало для того, чтобы защитить своих шпионов, - указывает Хебель. - В своем расследовании журналисты проанализировали данные авиапассажиров, паспортные данные и адреса места жительства, многие из которых находятся в более или менее свободном доступе, другие были им переданы". Так, в базе данных, доступ к которой имеют десятки тысяч госслужащих, внутренние паспорта мужчин были отмечены грифом "совершенно секретно", а также был указан телефонный номер министерства обороны, в подчинении которого находится ГРУ. Номера загранпаспортов агентов отличались лишь последней цифрой. В базе данных ГИБДД представлена информация о 305 автомобилях, зарегистрированных на адрес ГРУ, пишет издание.

"Многие говорят, что ГРУ действует непрофессионально. Агенты оставили так много следов, что дискредитировали собственную службу", - говорит Доброхотов. Однако вопрос, по его словам, заключается в том, сколько на самом деле известно об операциях ГРУ. Недавно совместно с другими СМИ он опубликовал статью о шпионе Денисе Сергееве, он же "Сергей Федотов", третий предполагаемый участник покушения на Скрипаля. В 2015 году Сергеев прибыл в Болгарию - за несколько дней до того, как там был отравлен местный бизнесмен, торговавший оружием на Украине и в Сирии.

"Подозрительно, что Сергеев был в Великобритании во время голосования по "Брекзит" и был в Барселоне во время проведения референдума о независимости, то есть был в центре политических событий", - отмечает Доброхотов. Теперь он надеется, что после Болгарии и другие страны ЕС более точно проверят, что делали у них агенты ГРУ".

"Боится ли Доброхотов сам стать целью атаки? "Угроз я не получал, - говорит он, - но я знаю, что я иду на большой риск". (...) По его словам, пока ему помогает то, что в нем и его единомышленниках Кремль видит не журналистов, которых стоит принимать всерьез, а лишь пособников британской спецслужбы MI6. "Кроме того, очень велико общественное внимание. Если со мной что-то случится, оно станет еще больше. Это не в интересах Кремля", - говорит Доброхотов".

"Уезжать из России он не собирается. По его словам, это было бы ложным сигналом. Он хочет показать журналистам, что вести журналистские расследования в России можно и сегодня. "Мы делаем первый опасный шаг, чтобы другие продолжили", - говорит Доброхотов".

"В настоящий момент, - пишет издание в заключение, - он идет по следу четвертого подозреваемого в деле Скрипаля".