4 марта 2019 г. Эндрю Фоксэлл | The Times Спустя год после атаки в Солсбери мы по-прежнему неспособны выступить против России "Ровно год назад в этот день в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль во время вопиющей попытки покушения, проведенной российским ГРУ, агентством военной разведки. Уже во второй раз за десять лет Россия осуществила создавшую угрозу для жизни атаку на британского гражданина. В 2006 году в результате акта ядерного терроризма был убит Александр Литвиненко. И только в пятницу Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства объявило, что Солсбери обеззаражен от "Новичка", нервного агента, примененного для совершения нападения", - пишет в своей статье, опубликованной британским изданием The Times Эндрю Фоксэлл, директор центра исследований России и Евразии в Обществе Генри Джексона. "Инцидент в Солсбери" (как завуалировано именуют в Парламенте это поддерживаемое государством отравление) свидетельствует о провале не только способности правительства реализовать свой самый главный долг по обеспечению безопасности своих граждан, но и политики в отношении России. Эта политика с 2006 года заключалась в том, чтобы относиться к стране как к прибыльному развивающемуся рынку и избегать значимых конфронтаций. Она основывалась на ошибочной вере в то, что Россия - это демократия, хотя и плохо справляющаяся. Напротив, Россия - это клептократия, преуспевающая. Автор указывает на жесткие заявления премьер-министра Терезы Мэй, на приостановку двусторонних контактов на высшем уровне, на высылку 23 "негласных сотрудников разведки" и на последовавшие за этим аналогичные действия западных союзников. "Все это впечатляюще, но символично, - полагает Эндрю Фоксэлл. - Ответная реакция Соединенного Королевства была сфокусирована на политических, дипломатических и экономических мерах, а меры финансовые были упущены из вида. Однако именно в экономической сфере рука России слабее всего, а британская - сильнее всего. Как четко давалось понять в прошлом году в докладе специального парламентского комитета по иностранным делам, если мы серьезно настроены выступить против Кремля, тогда мы должны положить конец своей роли ландромата для незаконных российских денег". По мнению автора публикации, "в минувшем году отмечался некоторый прогресс" -в прошлом мае был принят закон против отмывания денег, в декабре министерство внутренних дел Великобритании приняло решение пересмотреть условия выдачи инвесторских виз. "Законы об активах неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders), которые требуют от иностранных мегабогачей объяснить, как они получили свои деньги, либо в противном случае им грозит риск ареста их собственности и активов, также являются важным новым инструментом. Два года назад проект по проведению журналистских расследований пролил свет на богатства на сумму 18 млрд фунтов, принадлежащие ближнему кругу Владимира Путина и спрятанные преимущественно на Западе. Однако до сих пор не было принято никакого постановления в отношении коррумпированных элит России", - отмечается в статье. "Без значимых финансовых мер Путин, вероятно, придет к выводу, что мы громко лаем, но не кусаем. Рубли продолжают течь из Москвы в Лондон. Лондон продолжает богатеть, также как и риелторы, юристы, бухгалтера и другие белые воротнички -бенефициары путинизма. А при таком раскладе мы снова вернемся к обычному положению вещей в отношениях с Россией", - резюмирует Энрю Фоксэлл. Источник: The Times