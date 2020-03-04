Почему во всем мире будут исчезать песчаные пляжи

"Ученые подсчитали: половина всех песчаных пляжей может исчезнуть к концу века", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Для людей песчаные пляжи являются излюбленным местом отдыха, для многих животных - важным местом обитания, однако изменение климата представляет собой реальную угрозу для песчаных побережий. К 2050 году до 15% всех песчаных пляжей подвергнутся вымыванию и изменятся до неузнаваемости, пишет группа исследователей под руководством Михалиса Воусдукаса из Объединенного исследовательского центра в итальянской Испре в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change.

"Особенно пострадают пляжи на восточном побережье США, в Юго-Восточной Азии и Центральной Европе. Там к концу столетия прибрежная линия отступит на целых 100 метров", - передает издание.

"Если эрозия перешагнет отметку в 100 метров, это будет означать, что пляж скорее всего полностью исчезнет, так как большинство пляжей по ширине уступают этому показателю", - пояснил исследователь Воусдукас.

"Главной причиной исчезновения пляжей является, по мнению экспертов, сопровождающее изменение климата повышение уровня моря. Изменение климата меняет и метеоусловия: экстремальные погодные явления, например, штормы, могут происходить чаще и наносить ущерб береговой линии. Также и застройка многих прибрежных районов заметно выводит экосистему пляжей из равновесия ", - говорится в статье.

"Пляжи занимают более трети всех побережий мира и служат в качестве буферной зоны, защищающей материк от штормовых приливов. Они также привлекают туристов, являясь важным двигателем экономики", - отмечает Kurier.