В России в Конституции должен появиться "Бог"

"Реформа Основного закона, к которой стремится Владимир Путин, обогащается сильным компонентом идентичности и предусматривает запрет на однополые браки. Если 15 января Владимир Путин анонсировал реформу российской Конституции как простое институционное перебалансирование, то сейчас она представляется совсем в ином свете. По инициативе самого президента в понедельник, 2 марта, в законопроект, за который проголосовали парламентарии Госдумы, был внесен ряд весьма символичных поправок", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Одной из наиболее поразительных поправок является, несомненно, появление упоминания о "Боге" в конституционном тексте, который оставался нетронутым с момента его разработки в 1993 году, - комментирует журналист. - В статье будущей версии Конституции должно указываться, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". В той же статье предлагается отметить, что Россия является "правопреемником Советского Союза".

"(...) Поправки Президента - это итог его диалога с представителями всех фракций, гражданского общества", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поправку о Боге предложил православный патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затем ее поддержали представители других религиозных конфессий. В статье 14 Конституции 1993 года указывалось, что Российская Федерация является "светским государством", - пишет Le Monde.

"Президентские поправки также предусматривают включение в Конституцию определения "брака как союза мужчины и женщины", и подтверждают, что семьи, материнство, отцовство и дети должны защищаться государством. В прошлом Путин уже упоминал о запрете на однополые браки. Что касается вопроса об идентичности, то также уточняется, что русский народ является "государствообразующим". Однако Основным законом гарантируется право других народов Российской Федерации говорить на их языке", - передает Виткин.

"(...) В поправках также есть положение, запрещающее "отчуждение" российской территории, что должно в конечном итоге предоставить новые законодательные инструменты для борьбы с теми, кто отказывается признавать аннексию Крыма в 2014 году, особенно на самом полуострове. Этот пункт также усложнит возможное урегулирование отношений с Японией из-за Курильских островов", - подчеркивает автор публикации.

"В интервью телеканалу "Дождь" политолог Георгий Сатаров, который был одним из составителей Конституции 1993 года, сказал, что объявленные конституционные изменения колеблются между чем-то странным, смешным и пугающим. В частности, в эту категорию попадают положения, запрещающие любые высказывания о "целостности государства", - передает журналист.

"Другие комментаторы усматривают в последних поправках способ привлечь избирателей и побудить их мобилизоваться во время голосования 22 апреля, - говорится в публикации. - С этой целью другая президентская поправка предлагает закрепить в Конституции пункт о том, что "государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума".

"Хотя "всенародное голосование" не имеет такого значения, как референдум, данный опрос остается важным испытанием для правительства, которое стремится обеспечить максимальное участие граждан. Москва попросила местные власти создать "праздничную атмосферу" вокруг этого мероприятия, которое будет проходить в отсутствие обычных наблюдателей. Может также появиться и электронное голосование. На данный момент опросы показывают, что граждане России на самом деле не вполне понимают цели и задачи этой конституционной реформы и не испытывают к ней особого интереса. По данным опроса "Левада-Центра",пока готовы за нее проголосовать 25% респондентов", - отмечает журналист.

"(...) Еще одним туманным пунктом конституционной реформы является роль, отведенная будущему Государственному совету, которому могут быть предоставлены прерогативы, близкие к президентским. По мнению многих наблюдателей, создание такого органа является одним из вариантов, предусмотренных для того, чтобы обеспечить Владимиру Путину контроль над своим преемником после его ухода из Кремля, теоретически запланированного на 2024 год", - резюмирует Бенуа Виткин.