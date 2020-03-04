Павленскому предъявлено обвинение в "насильственных действиях с отягчающими обстоятельствами"

"(...) Петру Павленскому, уже обвиненному в распространении интимного видео с участием бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, во вторник было предъявлено обвинение в "насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах". 35-летний российский художник-акционист, находящийся под судебным надзором, избежал заключения под стражу, которого требовала парижская прокуратура. Эта часть дела касается фактов, предположительно имевших место в канун Нового года. За полтора месяца до падения бывшего кандидата в мэры Парижа от правящей партии "Вперед, республика!" адвокат Хуан Бранко пригласил Петра Павленского и его спутницу Александру де Таддео на вечеринку, устроенную в буржуазной квартире парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре", - пишет журналист Liberation Эммануэль Фанстен.

"Ночью на кухне между Павленским и другими гостями разгорелась ссора. По словам нескольких свидетелей, россиянин тогда ранил ножом двух человек и сильно ударил одну молодую женщину. На следующий день трое пострадавших подали жалобу в полицейский участок 6-го округа, что стало основанием для предъявления гражданских исков. Один из их адвокатов, Аарон Басс, официально заявил, что во время драки Павленский вытащил из кармана финский нож. Такой жест требует особого внимания в плане уголовной ответственности, поскольку россиянин, осужденный в 2019 году за поджог отделения Банка Франции, был приговорен к одному году тюремного заключения с запретом на хранение оружия в течение пяти лет", - отмечает автор статьи.

"В понедельник, накануне того, как ему было предъявлено обвинение, российский художник-акционист вновь представил Libération свою версию фактов об этой "схватке" с группой "крайне левых провокаторов". Он признал, что набросился с кулаками на нескольких человек, в том числе ударил молодую женщину, которая якобы оскорбила Александру де Таддео. Он также признал, что схватился за находившийся там нож, но утверждает, что не наносил им никаких ударов, довольствуясь тем, что просто размахивая этим оружием, чтобы отогнать нападавших".

"(...) Между этой бурной встречей Нового года и распространением пресловутых видеороликов прошло полтора месяца, в течение которых россиянин перебегал из квартиры в квартиру и жонглировал несколькими телефонами, чтобы ускользнуть от бдительности полиции. Только 15 февраля, на следующий день после отставки Бенжамена Гриво, его арестовали вместе с его подругой перед зданием отеля в 16-м округе", - говорится в статье.

"(...) Находящемуся под судебным надзором Павленскому запрещено вступать в контакт с Александрой де Таддео. Но остальная часть судебного расследования обещает быть столь же богатой событиями, - комментирует автор статьи. - Когда следственный судья назначил две экспертизы, психиатрическую для Петра Павленского и психологическую для Александры де Таддео, оба они объявили об отказе подчиниться такому требованию. После освобождения россиянин заявил, что он даже готов пойти в тюрьму, лишь бы не подвергаться такому "психиатрическому угнетению".

"В ближайшие недели Павленский также надеется возродить свой проект "Порнополитика", целью которого является "сделать механизмы власти видимыми", - отмечает автор публикации. - Помимо видеороликов Гриво, он призвал на помощь новых свидетелей, побуждая "народ" отправлять "материалы" по зашифрованному адресу электронной почты. Пугая призраком новых компрометирующих видеороликов, россиянин все же хочет действовать более осторожно. "Первоочередной задачей является перезапуск сайта, - говорит он. - А дальше посмотрим".