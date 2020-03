4 марта 2020 г. Эндрю Креймер | The New York Times Путин предлагает конституционный запрет на однополые браки "Президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправку, запрещающую однополые браки. Как предполагают политические аналитики, это является попыткой повысить явку избирателей на конституционный референдум, который может удержать его у власти, но до сих пор вызывал у россиян мало энтузиазма", - передает The New York Times, добавляя, что на небольшой энтузиазм россиян в отношении запланированного на следующий месяц референдума указывали опросы общественного мнения. "В январе Путин предложил внести ряд изменений в постсоветскую Конституцию страны 1993 года, которые, как представляется, оставляют ему возможность остаться у власти после 2024 года, когда он должен был уйти в отставку после своего второго последовательного срока. Но большинство из предложенных изменений были настолько глубоко запутаны в правовых зарослях, что даже экспертам оставалось гадать, как они сработают или для чего они требуются. (...) По словам аналитиков, после этого пересмотра Путин может перейти на ту или иную должность, наделенную новыми полномочиями, в качестве нового способа править Россией, хотя своих планов он пока не раскрыл", - говорится в статье. "Включив поправку, определяющую брак как союз между мужчиной и женщиной, "они превращают голосование в референдум по традиционным ценностям", указывает Екатерина Шульман, московский политолог. "(...) Если явка избирателей будет достаточно высокой, то эта новая измененная Конституция будет легитимирована как в глазах внутренней аудитории, так и международного сообщества", - добавляет она. "Запрет на однополые браки является одним из пакета новых поправок в процессе пересмотра Конституции, предложенных в понедельник, и во вторник парламентский комитет утвердил их. (...) Аналитики полагают, что они действительно могут повысить явку на голосование, - передает газета. - В большинстве новых предложений озвучиваются идеологические позиции, которые Путин поддерживал годами, и они сочетают социальный консерватизм, советскую ностальгию и поддержку Русской Православной церкви (...)". (...) "Добавление горячих вопросов повысит явку избирателей и легитимность голосования, заявил в интервью директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, поддерживающий правительство. "Эти темы беспокоят многих людей, и правительству нужна моральная легитимность, поэтому они действуют таким образом, - сказал он. - Когда вы действуете на основе моральных принципов, у вас появляется больше легитимности в ваших глазах и глазах народа". "В России большинство дебатов о пересмотре Конституции вращалось вокруг вопросов о будущем Путина как лидера страны. Но поскольку большинство россиян ожидают, что он сохранит власть тем или иным образом, многие считали референдум бессмысленным", - поясняет газета. (...) Источник: The New York Times