Политическая бутафория в мировой истории

"Для отвлечения внимания врагов существовало много "потемкинских деревень", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - В Санта-Монике авиационный завод превратился в небольшой город, а в немецком Гюстрове 14 тыс. сотрудников Штази делали вид, что празднуют адвент".

"Князь Потемкин не имел к этому никакого отношения. Однако деревни и населенные пункты, выдававшие себя за то, чем они не являлись, всегда носят его имя. И это только потому, что в 1787 году императрицу Екатерину II во время ее трехмесячной поездки в Новороссию по случаю 25-летней годовщины вступления на престол сопровождали иностранные дипломаты", - повествует журналист Йозеф Шнелле.

Генерал-фельдмаршал Потемкин, бывший возлюбленный императрицы, "недобросовестно приукрасил деревни вдоль маршрута, чтобы скрыть их действительный облик от Екатерины II".

"Французский посол Граф де Сегюр писал: "Города, деревни, усадьбы, а иногда и простые хижины были так разукрашены и замаскированы триумфальными арками, гирляндами цветов и нарядными архитектурными декорациями, что вид их обманывал, превращая их у нас на глазах в великолепные города (...)".

Эта история так впечатлила современников, что "потемкинские деревни" быстро стали крылатым выражением, означающим не имеющую равных политическую бутафорию, говорится в статье.

"Конечно, сегодня при мысли о постановочных деревнях на ум сразу же приходят умения арт-директоров голливудских фильмов. Об этом, вероятно, думал и майор Джон Омер, руководивший с 1938 года небольшим камуфляжным подразделением, которое с помощью маскировки должно было защищать аэродромы и производственные объекты, например, авиационные заводы "Дугласа" в Санта-Монике".

Для работы над маскировкой заводов были привлечены декораторы, плотники, маляры и техники-осветители. Ангары и другие предательские здания были обтянуты проволочной сеткой, которую покрыли пестрой тканью и перьями, повествует издание. "Над заводом был создан искусственный потемкинский населенный пункт с расставленными резиновыми автомобилями и фальшивыми палисадниками. Через потайные люки актеры поднимались наверх и разыгрывали на импровизированных подиумах будничную жизнь со стрижкой газонов и выгуливанием собак. Благодаря 5 млн кв.м. проволочной сетки возник настоящий потемкинский городок", - говорится в статье.

"Иллюзия была настолько идеальной, что даже собственные летчики-испытатели были сбиты с толку и не могли обнаружить разукрашенное взлетное поле".

"У всех воюющих сторон были военные справочники с инструкциями по введению противника в заблуждение, благодаря которым можно было, например, переделать самолетные ангары в шикарные жилые здания".

"В районе Франкфурта союзники обнаружили девять бутафорских сооружений, которых в Германии насчитывалось до 350, включая фейковые аэродромы".

"Ответом союзников была "призрачная армия" из 600 резиновых или выложенных из кирпича танков, с помощью которых в марте 1945 года вблизи Фирзена имитировалась атака, которая на самом деле проходила гораздо дальше к северу под Везелем. Однако со своими "танками", которые приходилось поднимать вчетвером, "23-е подразделение спецназначения" было не особенно эффективным".

"После каждой такой небольшой акции из резиновых танков необходимо было выдувать воздух и упаковывать их в рюкзаки, чтобы потом надуть в другом месте. Так, один из ветеранов, ответственный за техобслуживание, рассказывал: "Не всегда в распоряжении был насос, а надувать ртом приходилось часами".

"Однако первое место в соревновании по потемкинским деревням занял Эрих Хонекер в декабре 1981 года, когда он принимал федерального канцлера Гельмута Шмидта в городе Гюстров в земле Мекленбург-Передняя Померания".

"35 тыс. сотрудников служб безопасности, в том числе 14 тыс. сотрудников Штази, исполняли роль жителей Гюстрова и пытались имитировать "праздничное настроение" в качестве посетителей рождественской ярмарки, эффективно ограждая настоящих жителей от "западной прессы", о чем можно подробно прочесть в имеющихся докладах Штази", - пишет Süddeutsche Zeitung.