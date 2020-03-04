Почему россияне остаются такими невозмутимыми

"Россия имеет наиболее протяженную границу с Китаем, в стране зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Однако паники по этому поводу не возникает", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В России царит странное спокойствие. В столице практически не встретить прохожих в защитных масках, полки в супермаркетах заполнены, концерты и футбольные матчи проходят по расписанию. Официально в России зарегистрировано три случая заражения вирусом Covid-19. Согласно опросу независимого института изучения общественного мнения "Левада-Центр", две трети россиян чувствуют себя в безопасности - и с удивлением наблюдают за Европой, - повествует журналист Павел Локшин. - Как такое возможно? Спокойную реакцию россиян можно было бы легко объяснить их известной суровостью. Отношение россиян к опасностям легендарно и является причиной национальной гордости: например, при терактах и природных катастрофах за границей по телевидению и в соцсетях постоянно отмечают случаи, когда отдыхающие отказываются незамедлительно ехать домой".

"Однако на этот раз у спокойствия россиян другие причины, - отмечает издание. - В конце концов речь идет не о прерванном отпуске, а о ситуации дома. Российское государство объявило о принятии жестких мер, нацеленных на то, чтобы оградить Россию от эпидемии". Более двух недель в России, несмотря на геополитическую дружбу между Москвой и Пекином, действует запрет на въезд китайских граждан. Тех, кто находится в России и не соблюдает правила карантина, депортируют. В аэропортах и скоростных поездах используют тепловизоры для идентификации зараженных, в школах и детских садах детям ежедневно измеряют температуру, а "телевидение показывает репортажи о сверкающих чистотой современных клиниках для карантина в Москве и Санкт-Петербурге. Они контрастируют с отмененными мероприятиями, закрытыми школами и паническими закупками в Европе", отмечает издание.

"Лишь изредка слышны голоса тех, кто сомневается в успокаивающих заявлениях официальных органов или задает критические вопросы. Один из них - Павел Бранд, медицинский директор сети частных клиник. Он считает маловероятным, что в стране со 140 млн жителей, граничащей с Китаем, есть только пять случаев заражения. Врач убежден: в России "на самом деле много" необнаруженных случаев заражения коронавирусом, так как российская система здравоохранения плохо подготовлена к вирусу - несмотря на все специальные меры".

"Например, в Москве единственной клиникой, где можно добровольно провериться на коронавирус, является государственная инфекционная больница ?1, частным клиникам не разрешено проводить анализы. При этом анализ можно сдать только тем, кто согласен лечь в больницу", - говорится в статье.

"А если пенсионер умер от пневмонии, задается вопросом Бранд, разве кто-то будет проверять его коронавирус? Даже в обычных условиях смертность людей трудоспособного возраста и пожилых людей, находящихся в группе риска, в России пугающе высока. (...) Многие предпочитают избегать пришедшие в упадок и плохо оснащенные государственные больницы", - пишет издание.

"Вероятно, и в случае с эпидемией коронавируса россияне вряд ли доверяют государственному здравоохранению. Это настоящая проблема для Кремля. Если в России увеличится число зараженных, российское государство столкнется с нехваткой доверия со стороны населения и окажется в трудной ситуации. К тому же россияне уже неоднократно сбегали из-под карантина, хотя за это грозят штрафы. Неудивительно: согласно опросу "Левады", произвола властей россияне боятся больше, чем смерти", - констатирует Die Welt.