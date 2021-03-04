Остров Борнхольм - лаборатория жизни без карантина в Дании

"В тот момент, когда страна смягчает свой полукарантинный режим, сосредоточив внимание на массовом скрининге, на Борнхольме, острове с населением 40 тыс. жителей, будут проводить испытания постепенного возвращения к почти нормальной жизни", - пишет региональный корреспондент Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.

"Датчане, лишенные парикмахерских с 21 декабря 2020 года, теперь снова могут постричься. Но им придется отправиться на Борнхольм, небольшой участок земли площадью 588 км2 в Балтийском море, так как только его салонам разрешили возобновить работу 1 марта", - говорится в статье.

"(...) В понедельник приступили к работе татуировщики, массажисты, косметологи, а также открылись автошколы и все школьные учреждения. Условие: ученики старше 12 лет и их учителя должны проходить тестирование два раза в неделю. Остальные жители - не меньше раза в неделю. В парикмахерской необходимо будет предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее 72 часов назад. То же самое потребуется при въезде и выезде с острова", - отмечает автор публикации.

"Для проведения такого широкомасштабного скрининга в Борнхольме открыты восемь центров тестирования. Дети и их учителя будут проверяться в школе, - пишет Le Monde. - В телефонном разговоре мэр-социал-демократ Томас Торс заверяет нас, что "жители готовы соблюдать такие ограничения, если это позволит быстрее вернуться к почти нормальной жизни".

"(...) Борнхольм с его коэффициентом заболеваемости 5 случаев на 100 тыс. жителей был выбран не случайно: "Очень низкий уровень заражения и изолированность делают его идеальным местом для изучения того, как можно использовать массовый скрининг для предотвращения передачи инфекции, а не только в качестве инструмент управления пандемией", - объясняет Йенс Лундгрен, специалист по инфекционным заболеваниям в национальном госпитале Rigshospitalet в Копенгагене.

"Такой метод уже дает результаты: "На прошлой неделе у пятерых только что прибывших военнослужащих обнаружен положительный результат. Мы смогли сразу изолировать их и остановить цепочки заражения", - описывает мэр, мечтающий о возвращении туристов на Пасху, то есть в начале апреля.

"(...) В Копенгагене премьер-министр Дании Метте Фредериксен сталкивается с растущим давлением, звучит требование пойти на уступки. Хотя в конце декабря 2020 года датчане в основном выступали за полу-карантинный режим, сейчас они все чаще полагают, что ограничения жестче, чем необходимо, при том, что уровень заболеваемости сейчас составляет всего 65 случаев на 100 тыс. жителей", - указывает журналистка.

"За два месяца стране с 5,8 млн жителей удалось уменьшить в 10 раз количество ежедневных случаев заболевания, доведя их с более чем 4000 до в среднем 450, в то время как в последнюю неделю февраля британский вариант B.1.1.7 был обнаружен в 72% проб", - говорится в статье.

"(...) Но врачи и исследователи предостерегают от слишком быстрой отмены карантина: "Базовая ситуация хорошая, благодаря усилиям, предпринятым с декабря. Но если мы откроемся слишком быстро, когда большая часть населения все еще не вакцинирована, а вариант B.1.1.7 будет господствовать, то в конце марта мы получим значительный рост случаев заболевания, что еще больше задержит возвращение к нормальной жизни", - считает Йенс Лундгрен.

"22 февраля на своей странице в Facebook, где она общается почти ежедневно, Метте Фредериксен, которая всегда отстаивала "принцип предосторожности", заявила, что готова пойти на "рассчитанный риск", приняв некоторые послабления, рекомендованные комитетом экспертов. Признав, что карантин начинает "вызывать серьезные последствия там, где он был наиболее тяжелым", глава правительства предупредила, что ослабление ограничений может привести к увеличению числа госпитализаций до 870 к концу апреля", - передает журналистка.

"(...) Однако правая оппозиция хочет действовать быстрее. В то время как Фредериксен начала консультации с лидерами различных партий по графику снятия карантина, лидер партии Венстре (либерал) Якоб Эллеманн-Йенсен предлагает вернуться к нормальной жизни, как только будут вакцинированы люди старше 50 лет, сохраняя ношение масок и используя иммунный пропуск. Исследователи предупреждают о неконтролируемой циркуляции вируса, которая может привести к появлению новых вариантов. На данный момент чуть более 11% взрослых получили первую дозу вакцины", - резюмирует Анна-Франсуаза Ивер.