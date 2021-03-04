Дебаты о "паспорте вакцинации" от Covid-19 в ЕС

"Предложение ввести "паспорт вакцинации" является предметом многочисленных дискуссий. Для одних это надежда вернуться к обычному туристическому сезону, для других - несправедливая мера с сомнительной эффективностью", - пишут журналисты Le Monde Матильда Дамже и Гари Дагорн.

"(...) Еврокомиссия объявила в понедельник, 1 марта, что она представит проект "паспорта вакцинации" в течение марта. Франция и Германия, которые изначально считали такую схему преждевременной, наконец, проявили интерес к этому вопросу, в то время как другие страны-члены уже экспериментируют с различными типами санитарных сертификатов", - говорится в статье.

(...) "Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею платформы, которая "соединит различные национальные решения". Следовательно, это будет не единый документ, действительный на всей территории Евросоюза. Можно принять во внимание несколько критериев: вакцинация; если вакцинация невозможна, то недавний отрицательный тест на Covid-19; наличие антител у человека, ранее инфицированного вирусом", - отмечают авторы статьи.

"Такой подход не нов: ВОЗ создала "желтую карточку", сертификат вакцинации, необходимый для въезда в несколько африканских стран. "Этот тип сертификации использовался в прошлом - например, при желтой лихорадке - и вполне разумно использовать его в будущем для других заразных заболеваний, включая Covid-19", - напоминает Франсуаза Бейлис, специалист в области научной и медицинской этики и профессор философии Университета Дэлхаузи в Галифаксе (Канада).

(...) "Поначалу французские власти относились к проекту довольно осторожно. Клеман Бон, государственный секретарь по европейским делам, ранее в этом году заявлял, что обсуждение было "очень преждевременным", - передает издание. - (...) Позднее, с приближением летнего сезона и интенсивным распространением вариантов Covid-19, французское правительство продемонстрировало готовность работать над этой проблемой. "На данный момент мы наблюдаем за этим издалека. Нам не хватает ответов: предотвратит ли вакцина заражение? На какой срок будет получен иммунитет? И, конечно, дебаты должны совпадать с возможностью доступа к вакцине для всех. Однако такую идею необходимо рассмотреть", - считают в настоящее время в резиденции премьер-министра французского правительства.

(...) "Первой в Европе за такую систему проголосовала Греция. В ожидании того, что проект увидит свет на международном уровне, страна заключили двусторонние соглашения с другими странами, не входящими в Сообщество - так, израильтяне могут свободно въезжать в Грецию, если они вакцинированы, - отмечают авторы статьи.

"Несмотря на то, что мы не собираемся делать вакцинацию обязательной или ставить ее в качестве предварительного условия для поездок, вакцинированные люди могут свободно путешествовать", - написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Урсуле фон дер Ляйен в середине января.

"Поддержали эту инициативу и несколько других стран южной Европы, экономика которых сильно зависит от доходов от туризма, например, Испания, Мальта и Португалия. Помимо этих стран, благоприятные сигналы послали Бельгия и Венгрия, а также Польша, Дания, Швеция и Эстония, которые экспериментируют с введением различных сертификатов", - пишет Le Monde.

(...) "Германия и Франция сохраняют осторожность, поскольку кампании вакцинации еще не продвинулись. Но Европейский совет 25 февраля продемонстрировал изменение позиции двух стран, которые поручили Комиссии разработать общий для членов ЕСдокумент. "Все согласны с тем, что нам нужен цифровой паспорт вакцинации", - заключила канцлер Ангела Меркель.

(...) "Сертификат иммунизации может рассматриваться как препятствие для свободного передвижения людей по Евросоюзу, - говорится далее. "Но в контексте санитарного кризиса это фактически облегчило бы передвижение тех, кто вакцинирован, иммунизирован или имеет отрицательный результат (следовательно, в соответствии с целью статьи 26 TFEU [Договор о функционировании Европейского Союза], которая должна гарантировать свободу передвижения), и позволило бы улучшить или сохранить здоровье человека (статья 168 ? 1 TFEU) ", - указывает Венсан Курон, автор диссертации о компетенции государств-членов Евросоюза и член группы юридических исследователей Les Surligneurs. С другой стороны, Комиссия не может ничего навязать по этому поводу - по этой причине запрос исходит от Совета Европы, уточняет юрист.

"Другой подводный камень, который признает сама Еврокомиссия, заключается в трудности доступа к вакцине, тем самым создается эффект исключения и, следовательно, неравенство между гражданами. Пока вакцина не станет широко доступной, действует временное решение, предложенное Брюсселем, оно заключается в том, чтобы основывать свободу передвижения на других элементах, например, на отрицательных тестах или наличии антител, которые сразу ослабляют дискриминацию, добавляет его коллега Жан-Поль Маркус, профессор публичного права.

"Вакцинный паспорт основан на предположении, что вакцинированные люди больше не являются заразными, если они вновь пересекаются с SARS-CoV-2, и направлен на подтверждение этого факта. Однако на момент написания данной статьи нет уверенности в способности распространяемых в настоящее время вакцин сделать вакцинированных людей на 100% безопасными для других", - подчеркивают журналисты.

"Научные данные, доступные в настоящее время, показывают, что, хотя вакцины от Covid-19 купируют симптомы, они не полностью останавливают передачу вируса, а лишь замедляют ее. Следовательно, научное обоснование, лежащее в основе этого проекта, представляется сомнительным", - утверждают Альберто Алеманно и Луиза Бяласевич, специалисты по европейским исследованиям, в колонке, опубликованной Le Monde.

(...) "При обсуждении проекта с особой остротой всплывает вопрос о медицинской конфиденциальности. (...) Теоретически можно было бы вернуться к старой доброй индивидуальной медицинской карте. Но тогда мы сталкиваемся с отсутствием безопасности и появлением подделок, как это уже происходит с ПЦР-тестами... или даже с настоящим черным рынком сертификатов, особенно в мире высокомобильных европейцев, экспатриантов или командированных работников, - комментируют авторы публикации. - Способность вакцинного паспорта сдерживать эпидемию не была продемонстрирована, следовательно, он рискует поставить своих разработчиков перед лицом неравенства в вакцинации между государствами и даже между гражданами внутри самих государств. "Помимо "сортировки" европейцев по их территориальному проживанию, существуют также важные различия между государствами-членами в отношении их стратегии вакцинации", - уточняют Алеманно и Бялашевич. Например, в Италии кампания вакцинации затронула в первую очередь возрастную группу 50-59 лет. Не говоря уже о разнице в определении "приоритетной группы", - резюмирует Le Monde.