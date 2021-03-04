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4 марта 2021 г.
4 марта 2021 г.

Хубертус Кнабе | Neue Zürcher Zeitung

Как печально известный основатель советской тайной полиции чуть было снова не стал частью облика Москвы

"В России инициативная группа хотела реабилитировать Феликса Дзержинского. Его памятник, снесенный 30 лет назад, должен был вернуться в центр города. По этому поводу прошло голосование - с неожиданным исходом", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung историк Хубертус Кнабе.

"В огромном центральном здании службы внутренней безопасности в Москве все еще есть что-то пугающее. В советские времена люди обходили его стороной, потому что здесь располагалась печально известная коммунистическая тайная полиция. В подвалах "лубянки", как москвичи называют восьмиэтажное строение по сей день, некогда допрашивали десятки тысяч людей, пытали их и неоднократно расстреливали", - повествует автор статьи.

"Основоположником коммунистического террора считается российский и польский профессиональный революционер Феликс Дзержинский. В декабре 1917 году он получил от Ленина поручение создать чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем - так называемую ЧК. Позднее декрет о красном терроре обязал ее освободить Россию от "классовых врагов", изолировать их в концлагерях и без лишних церемоний расстреливать противников большевиков. Количество жертв Дзержинского составляет, по разным оценкам, от 250 тыс. до 1 млн человек".

"(...) После Второй мировой войны Дзержинский стал во всем восточном блоке примером для спецслужб, которым о нем напоминали ордена, портреты и памятники. (...) Но с распадом Советского Союза закончился и культ Дзержинского". Памятник Дзержинскому, стоявший на Лубянской площади в Москве, был перенесен в парк искусств "Музеон".

"Однако мавзолей у стен Кремля, где лежит забальзамированное тело Ленина, руководителя Дзержинского, остался нетронутым. Аппараты власти снова стабилизировались, (...) а в лице Владимира Путина должность президента занял бывший офицер КГБ. С тех пор Россия переживает не только политическую реставрацию, но и постепенную реабилитацию советского режима", - полагает Кнабе.

"То, что последняя российская революция осталась незавершенной, проявляется и в отношении к Дзержинскому. Названный в честь него город Дзержинск все еще так называется. Дивизия спецподразделения российского министерства внутренних дел также носит его имя. А по инициативе бывших работников спецслужб в 2017 году в Кирове даже был торжественно открыт новый памятник Дзержинскому. В Москве консервативные силы открыто требуют возвращения статуи Дзержинского на прежнее место", - говорится в статье.

На прошлой неделе в России впервые прошло голосование по этому поводу. Только за один день в нем приняли участие более 300 тыс. человек, однако голосование неожиданно прервали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящий момент есть более актуальные проблемы, а памятники должны объединять общество, а не раскалывать его.

"О причинах внезапного изменения взглядов можно лишь строить домыслы. Независимый интернет-портал "Медуза" предположил, что с помощью голосования правительство хотело отвлечь внимание либеральных кругов от ареста критика Кремля Алексея Навального. Другие высказывали в интернете предположение, что речь шла лишь о проверке настроений. Но, возможно, эта тема стала для ответственных лиц слишком острой, из-за чего они дали отбой".

"План вернуть основателя ЧК путем народного голосования на площадь перед зданием, где он некогда служил, пока, кажется, положили в долгий ящик. Очевидно, слишком велик был для властей риск из-за ненужного конфликта обеспечить либеральные силы новыми сторонниками и поставить под сомнение успехи в огосударствлении исторической памяти. Поэтому основоположнику коммунистического террора, вероятно, по-прежнему придется довольствоваться местом в московском парке искусстве - между Марксом, Лениным, Сталиным и другими протагонистами идеологии, оставившей после себя больше смертей, чем какая-либо другая", - резюмирует NZZ.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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