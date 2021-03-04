Москва выдвинула Кнайсль в совет директоров "Роснефти"

"Летом 2018 года Карин Кнайсль танцевала с шефом Кремля Путиным на своей свадьбе. Теперь бывшая министр иностранных дел Австрии станет членом совета директоров российского государственного концерна "Роснефть", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль расширяет свою деятельность в России", - отмечает издание, указывая, что с прошлого года Кнайсль также является автором публикаций для российского медиаконцерна RT.

То, что Кнайсль была выдвинута в совет директоров "Роснефти", следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина от26 февраля, опубликованного теперь правительством.

"Наряду с Кнайсль правительство также снова выдвинуло экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Он с 2017 года является председателем совета директоров "Роснефти". К тому же в качестве кандидата вновь называется и Матиас Варниг, бывший агент "Штази" и руководитель проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", - передает издание.

"Кнайсль приписывают хорошие отношения с Москвой, - отмечает Der Spiegel. - Летом 2018 года российский президент Владимир Путин появился в качестве почетного гостя на ее свадьбе в Зюдштайермарке и станцевал с ней. Кадры со свадьбы вызвали противоречивые дискуссии, в том числе и потому, что по окончании танца Кнайсль исполнила перед Путиным низкий реверанс. Будучи тогда министром иностранных дел, Кнайсль защищалась: "Российский президент сначала поклонился сам, а я ответила на этот поклон реверансом". О преклонении, по ее словам, не может быть и речи".

"Комментировать свое выдвижение в совет директоров "Роснефти" Кнайсль в среду отказалась, - пишет издание. - "Я не даю интервью", - сказала она новостному агентству APA".