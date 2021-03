4 марта 2021 г. Скотт Кэлверт | The Wall Street Journal Музеи открывают Covid-экспозиции "В Южной Флориде пандемия уже становится историей. Среди экспонатов Исторического музея Майами - виртуальный журнал домашних заданий первоклассника со ссылками в Zoom; выпускная шапочка с надписью "Я пережил карантин и окончил школу", и черный костюм смерти с косой, который надевал в прошлом году один юрист, чтобы ходить по пляжам и предупреждать отдыхающих о смертельном вирусе. Недавно в коллекцию музея были добавлены два пустых флакона от вакцины Pfizer", - пишет The Wall Street Journal. "Эти и другие артефакты увековечивают память о том, как пандемия коронавируса перевернула жизнь американцев, и все еще продолжает это делать. Флорида входит в число 10 штатов с самыми высокими показателями новых случаев заражения Covid-19, и чиновники опасаются нового всплеска во время весенних каникул. И хотя многие люди предпочли бы все это забыть, экспозиция в Историческом музее Майами предметов, связанных с Covid, привлекает поток посетителей. (...) "Где еще вы увидите все это лет через 10-15, когда они все эти вещи исчезнут?" - задается вопросом Хорхе Заманилло, исполнительный директор музея. "Другие кураторы музеев в США и за рубежом также начали собирать похожие предметы, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть, как люди справлялись с Covid-19. Смитсоновский национальный музей американской истории в Вашингтоне, округ Колумбия, не прилагал усилий для сбора предметов, связанных с пандемией гриппа 1918 года, потому что столетие назад многие директора музеев не уделяли большого внимания повседневным вещам, рассказывает Александра Лорд, председатель и куратор отдела медицины и науки в музее. Кроме того, "люди хотели об этом забыть", отмечает она. "По ее словам, это ошибка, которую учреждение больше не повторит. Пока музей еще ничего не собрал - его отделения закрыты на год - но кураторы просят людей сохранять вещи, связанные с пандемией. Энтони Фаучи, главный медицинский советник Белого дома по Covid-19, на этой неделе пожертвовал свою личную 3-D модель вируса", - говорится в статье. "Музеи нашли интересными такие предметы быта, как письмо тренера юношеской хоккейной лиги, информирующее его команду об отмене сезона; пара сережек с имитацией рулонов туалетной бумаги, один целый, другой - использованный; и список запланированной на время пандемии выпечки, состоящий из 11 пунктов и нацарапанный на пустом пакете из-под муки", - пишет WSJ. "В Музее Альбукерке в самом большом городе Нью-Мексико есть две пиньяты - полых куклы больших размеров . Это творения Франсиско Родригеса, владельца Casa de Piñatas. (...) Однажды в его тихой мастерской на него снизошло вдохновение. "Я вижу, что у меня есть немного клея, и я начал делать пиньяту", - рассказывает Родригес. Когда он закончил, перед ним была большая сине-зеленая сфера, украшенная красными шипами. Один покупатель увидел катарсический потенциал в уничтожении двойника вируса и повесил пиньяту на перекрестке в городе. "Люди могли просто идти мимо и врезать пиньяте со всей силы", - рассказывает Лесли Ким, куратор исторического отдела Музея Альбукерке. Пошла молва. К тому времени, когда в августе музей решил купить у Родригеса пару пиньят ковида, у него уже был список ожидания, рассказала Ким". "В Торонто Королевский музей Онтарио собирает маски для осенней выставки. (...) На сегодняшний день в музее представлено более 200 масок для лица из 20 стран: от декоративных масок с защитными хлопковыми вставками (...) до масок для "счастливых часов" (Happy hour) в ресторане с отверстием для трубочки. Некоторые маски связаны с прошлогодними протестами против расовой несправедливости и преступлениями на почве ненависти в Азии, спровоцированными пандемией. На одной маске сверху написано: Stop the Spread - Остановите распространение - и ниже, более мелкими буквами - of racism - расизма", - рассказывает газета. "В Ватерлоо в Айове Музейный район Гроута приобрел защитную маску, сделанную из остатков университетских прозрачных ацетатных пленок, предназначенных для диапроекторов. "Самодельные маски показывают, как люди в начале пандемии использовали любые материалы, которые у них были под рукой", - рассказывает доктор Лорд из Смитсоновского музея. (...) "Дэниел Улфелдер был почтен, когда Исторический музей Майами попросил его пожертвовать его сделанный на заказ костюм смерти с косой. В марте прошлого года он безуспешно подал в суд на губернатора Флориды Рона ДеСантиса, чтобы заставить его закрыть пляжи штата. Его планом "Б" было переодеваться в смерть и предупреждать посетителей пляжа об опасности. Сначала он купил готовый костюм в интернете, но тот выглядел дешевкой. И тогда он попросил своего друга сшить другой костюм из льняной ткани", - пишет издание. (...) Источник: The Wall Street Journal