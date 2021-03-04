"Измена родине"

"Алексей Навальный только начал отбывать свое наказание, однако российские политики и представители интеллигенции уже думают над тем, чтобы снова лишать диссидентов гражданства - как раньше в Советском Союзе", - пишет немецкое издание Die Zeit.

Заключение Навального в колонию - это "новая попытка российского правительства обуздать политическую энергию Алексея Навального и заставить его замолчать", отмечает журналист Михаэль Туманн. "Другие попытки оказались явно неудачными. Серия судебных процессов по обвинению в растрате и коррупции, длившаяся с 2013 года, - провалилась. Отстранение политика от выборов - провалилось. Попытка президента Путина не называть "блогера" по имени и не говорить о нем - провалилась. Отравление Навального с помощью боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок" - провалилось. Алексей Навальный приходил в себя после каждой атаки, возвращался на большую сцену и становился еще более известным, чем когда-либо. Теперь же он должен быть забыт в провинциальной колонии. Но что будет, если он все же останется в России главной темой дня? И что будет, когда он отсидит свой срок? Об этом уже сегодня беспокоятся близкие к власти представители интеллигенции и политики", - говорится в статье.

"В середине февраля национально-консервативный режиссер и друг Путина Никита Михалков размышлял вслух. Он предложил лишать россиян гражданства, если они призывают другие государства ввести санкции против России. (...) Этот призыв мог бы повлечь за собой последствия. Когда в 2007 году режиссер в письме попросил Путина нарушить Конституцию и баллотироваться на третий президентский срок, Путин последовал политически задуманной просьбе, хотя и с опозданием в четыре года", - пишет Die Zeit.

"Российская Конституция не предусматривает возможности лишения гражданства. В Конституции 1993 года юристы из команды президента Бориса Ельцина и вовсе наложили на это запрет. Статья 6, пункт 3 воспрещает любое вмешательство в право гражданина иметь гражданство и добровольно менять его. Тогда Ельцин положил конец злосчастной практике Советского Союза. Ранее путем лишения гражданства Коммунистическая партия "утилизировала" за границу целые поколения диссидентов и интеллигенции", - указывает издание, напоминая о судьбе писателя Александра Солженицына, поэта Иосифа Бродского, виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, режиссера Юрия Любимова. "Никита Михалков лукаво напомнил о депортации из социалистической России осенью 1922 года. Тогда в рамках акции "Философский пароход" через порты Петрограда, Одессы и Севастополя из страны были высланы более 200 писателей, врачей, политиков и мыслителей. Тогдашний народный комиссар по военным делам Лев Троцкий обосновал лишение людей гражданства сухим комментарием: "Расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно".

"О чем власти, по-видимому, не подумали: лишив нас гражданства, они дали нам гораздо больше публичности, чем это было бы возможно когда-то еще. Если мы вредоносны, то они чрезвычайно увеличили эту вредоносность и, соответственно, вред. Этот указ - в равной мере гнусный и абсурдный - навсегда преграждает нам путь на родину", - писал в Die Zeit лишенный гражданства литературовед Лев Копелев.

"Советский Союз пытался сделать так, чтобы лишенные гражданства были забыты, будто они мертвы", - констатирует издание.

"Ждет ли это теперь и Алексея Навального? На этот вопрос пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал многозначительный ответ. Эта тема "весьма актуальна", потому что "сплошь и рядом происходят злоупотребления различными рестрикциями", сказал Песков, намекнув на санкции. Поэтому, по его словам, такие предложения вызывают общественный интерес. Тем самым он положил начало этим дебатам с высшего уровня. Во вторник на этой неделе они получили новую почву: ЕС ввел санкции против четырех высокопоставленных лиц, ответственных за преследование Навального. Также США приняли решение о санкциях".

"Еще до этого заместитель председателя Госдумы Петр Толстой называл призывы к санкциям против России "изменой родине в идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны". (...) Пока о лишении гражданства дискутирует лишь общественность. В конце концов, - резюмирует Die Zeit, - Алексей Навальный лишь недавно был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Но, если потребуется, все может быть сделано весьма быстро".

В написании статьи принимала участие Лена Самбук