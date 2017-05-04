Российский диссидент Кара-Мурза: "Путина свергнут"

Лидер общественного движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза, который дважды чуть не погиб при загадочных обстоятельствах, дал в Нью-Йорке интервью немецкому таблоиду Bild. В нем "самый важный российский диссидент" заявил о том, что "в воздухе витает русская весна, во время которой молодое поколение может сместить Путина с его должности".

"С этим коррумпированным и автократическим режимом у России нет будущего", - уверен Кара-Мурза.

"Уже в конце марта мы стали свидетелями землетрясения. В 84 городах - от Санкт-Петербурга до Владивостока, а это 11 часовых зон - прошли демонстрации. Они стали крупнейшими демонстрациями со времен распада Советского Союза. А самое обнадеживающее в них то, что на них вышли преимущественно молодые люди. То есть то поколение, которое выросло при Путине и никого, кроме него не знает", - подчеркнул оппозиционер. По его словам, "молодежь устала": "Он находится у власти уже целое поколение - 17 лет. Молодежь за всю свою жизнь не видела никого другого. Только его лицо по ТВ. Хотя за то же самое время в США сменились четыре президента".

"Также играет роль и коррупция, - продолжил Кара-Мурза. - Путинские друзья - это миллиардеры, которые крадут деньги из карманов простых граждан. Нарушения прав человека происходят в России каждый день. Невыносима и цензура в СМИ, абсолютная надменность со стороны властей, которые считают, что они окопались на своих должностях. У все большего числа россиян лопается терпение. В общем, мы переживаем ключевой момент".

"За пределами России часто можно услышать, что Путин якобы очень популярен у себя дома и что у него 86% рейтинга. Но ничто не изобличает эту ложь сильнее, чем действия самих российских властей, - утверждает Кара-Мурза. - Если бы он действительно был так популярен, то зачем тогда преследуют оппозицию? Зачем власти фальсифицируют выборы? Или занимаются цензурой в СМИ? Избивают мирных демонстрантов, арестовывают людей? Популярный политический режим так себя вести бы не стал, так действуют лишь те, кто очень нервничает". А у Путина, по словам диссидента, есть масса поводов для этого: "имеется целый список причин, почему народу надоело. Прежде всего это его бесконечное единовластие".

Как рассказывает Кара-Мурза, люди "хотят сами выбирать своих представителей, как это и происходит в любой другой европейской стране". "А последние свободные выборы в России были в 2000 году. Также в числе причин: цензура, пропаганда и распущенность небольшой группы властей предержащих. Также повсеместная коррупция: из "Панамского досье" мы узнали, что у друга Путина, виолончелиста, есть состояние в два миллиарда долларов. А раньше мы думали, что самый богатый музыкант в мире - это Пол Маккартни".

"Что касается самого Путина, то о его состоянии никому ничего не известно. Он его прячет, в том числе под другими именами. Ранее озвучивались оценки в 200 млрд долларов. Если это так, то Путин является самым богатым человеком в мире", - добавляет Кара-Мурза.