4 мая 2017 г. Ник Холдсуорт | The Christian Science Monitor Как художественный музей в России стал мишенью рейдов кремлевской полиции "Найти влияние Николая Рериха в этом городе нетрудно, если знать, где искать, - утверждает Ник Холдсуорт в The Christian Science Monitor. - Нельзя сказать, что этот мистик и художник из XX века здесь неизвестен: среди российских культурных слоев он знаменит своими визионерскими тибетскими пейзажами и духовным аллегорическим искусством. Однако он славится также своей пожизненной преданностью делу мира во всем мире, возможно, больше всего - изобретенным им символом мира: тремя красными точками, из которых построена пирамидка внутри красного круга". "Символ характеризует творчество Рериха, и его все еще можно увидеть в качестве украшения, которое носят последователи художника - например, нанесенным специальной краской на стриженые волосы молодого официанта, работающего в баре в нескольких минутах ходьбы от Музея Николая Рериха. Музей, расположенный в зданиях великолепного поместья Лопухиных (XVII век), является домом для Международного центра Рерихов (МЦР) - общественного фонда, который заботится о коллекции произведений Рериха и его семейных архивах, стоящих более 100 млн долларов", - говорится в статье. "Однако, несмотря на влияние Рериха и его миролюбивую философию, этот музей сделался предметом удивительно агрессивной борьбы, кульминацией которой стал набег полицейского спецназа на его коллекцию в марте. Могущественные заинтересованные круги соперничают за контроль над богатством фонда", - указывает Холдсуорт. "Музей утверждает, что этот рейд - беспрецедентная в России мера в отношении такого знаменитого культурного учреждения - часть давней, все более агрессивной и поддерживаемой российским министром культуры Владимиром Мединским кампании по захвату контроля над его коллекцией и его слияния с Государственным музеем Востока. Правительство возражает, что немалая часть богатства этого учреждения имеет грязное происхождение, так как ее пожертвовал благотворитель МЦР Борис Булочник, предположительно укравший эти деньги у вкладчиков своего банка", - говорится в статье. "Посреди этого всего оказались относящиеся к МЦР последователи философии Рериха - евразийской, сформировавшейся под индийским влиянием системы, которая выходит за пределы норм основных российских официальных религий. Хотя последователи Рериха видят себя защитниками его наследия, власти считают их наивными маргинальными пешками, оказавшимися посреди войны за сокровищницу состояния Рериха", - сообщает издание. МЦР курирует коллекцию из тысяч картин, рисунков, артефактов и архивов. Это неправительственная общественная организация, учрежденная младшим сыном Рериха Святославом в 1989 году. "Глава МЦР Александр Стеценко, отставной полковник российской армии и ветеран советской войны в Афганистане, говорит, что, хотя музей пользовался поддержкой предыдущих министров культуры, с 2013 года на него оказывается все большее давление. Похоже, идет срежиссированная высокопоставленными кремлевскими чиновниками кампания по насильственному включению музея в государственный фонд", - говорится в статье. "Музей подвергся ряду внеплановых проверок инспекторами по строительной и противопожарной безопасности. Его аренда расторгнута под предлогом якобы допущенных нарушений договора об аренде после передачи поместья из-под контроля городского правительства Москвы под контроль Росимущества. Его называют "сектой" государственные музейные чиновники. 22 марта московский городской арбитражный суд выпустил ордер о его выселении", - сообщает автор. "Крупнейшее событие произошло 7 марта, когда следователи из российского министерства внутренних дел при поддержке 60 сотрудников российского полицейского спецназа ОМОН в масках и бронежилетах провели рейд по музею, захватив 197 произведений искусства, в том числе 45 картин Рериха и [его сына] Святослава. Рейду содействовали чиновники из министерства культуры, Государственный музей Востока и эксперт по Рериху, связанный с частным нью-йоркским Музеем Николая Рериха". Источник: The Christian Science Monitor