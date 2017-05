4 мая 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Российский любимец - американский "журналист", используемый в качестве "боксерской груши" "В русскоязычной общине Нью-Йорка он был известен как Григорий Винников, владелец турагентства Eastern Tours Consolidated, иногда выступавший в качестве радиоведущего. По некоторым сведениям, он влез в большие долги, а потом уехал обратно в Россию", - пишет журналистка The Daily Beast Анна Немцова. "На российских прокремлевских телеканалах, в некоторых из самых популярных ток-шоу, этого бывшего нью-йоркца теперь представляют в качестве Грега Вайнера, "журналиста из США", и просят интерпретировать для российской аудитории поведение президента Трампа", - говорится в статье. В октябре 2012 года журналист Александр Грант опубликовал статью "Русские" жертвы Григория Винникова". "Статья была опубликована вскоре после того, как Винников закрыл офисы в Бруклине и Манхэттене и исчез из Нью-Йорка, и несколько его клиентов гадали, получат ли они свои деньги обратно", - говорится в статье. "В итоге Винников пообещал вернуть все долги. Неясно, сделал ли он это", - пишет автор. Журналистка The Daily Beast сообщает, что просила Винникова об интервью, но он так и не откликнулся. "Я никуда не убегал, - заявил Винников в интервью изданию "Медуза" . - Я же не похож на идиота, который думает, что (...) его не заметят". "Те, кто был знаком с Винниковым в прошлом, гадали, как он умудрился приобрести репутацию эксперта по геополитике. На деле он просто удовлетворяет одну из основных потребностей кремлевского медиамира - это воображаемый противник, которого легко завлечь в засаду и легко разгромить", - пишет автор. Немцова замечает, что на российских ток-шоу американским гражданам или журналистам американских СМИ приходится нелегко. На них обрушивается зачастую высокомерная критика или настоящие издевательские нападки. В одном из ток-шоу российский политик Владимир Жириновский накричал на американского политического обозревателя Майкла Бома, не давая ему никакой возможности ответить. Телекритик Ирина Петровская написала, что в эфире Бом похож "на грушу, раздавленную многократными ударами". "В начале мая один из самых популярных в России блогеров Олег Кашин разместил в интернете фото Винникова в качестве "Грега Вайнера, журналиста из США" и подписал его "Вот новый Майкл Бом!". "Другими словами, для российских государственных телеканалов нашли новую "боксерскую грушу": в данном случае "американца", на которого они могут положиться. Похоже, им неважно, аферист это или журналист, заслуживающий доверия, - лишь бы он соглашался играть свою роль", - пишет Немцова. Источник: The Daily Beast