Ученые впервые полностью устранили ВИЧ у живых животных, используя редактирование генов по принципу "вырезать и вставить"

"Ученые вылечили живых животных от ВИЧ-инфекции, используя систему генного редактирования CRISPR, как утверждается в новом исследовании", - передает Миа де Грааф в The Daily Mail.

"Вирус остается неуловимым из-за способности прятаться в потайных резервуарах, - говорится в статье, - Однако в новом исследовании, опубликованном на этой неделе, американские ученые продемонстрировали, что научились полностью удалять ДНК ВИЧ из человеческих клеток, пересаженных мышам, предотвращая дальнейшее заражение".

"Впервые ученые достигли полного устранения вируса из организмов подопытных животных, проложив путь к клиническим испытаниям на людях", - указывает автор.

"Самое волнующее - то, что в исследовании, проводившемся Школой медицины им.Льюиса Катца (LKSOM) в Университете Темпл и Питтсбургским университетом, использовались "гуманизированные" модели - мыши с пересаженными человеческими иммунными клетками, зараженные вирусом", - говорится в статье.

"Новая работа, которую в LKSOM возглавлял доктор Венхуэй Ху, проведена на основе предшествующего исследования той же команды, - сообщает де Грааф. - Тогда ученым удалось устранить ВИЧ-1 из генома большинства тканей, а через год они смогли устранить вирус из всех".

"Наше новое исследование является более полным, - сказал доктор Ху. - Мы подтвердили данные, наработанные нами ранее, и повысили эффективность нашей стратегии редактирования генов. Мы также показали, что данная стратегия эффективна для двух дополнительных мышиных моделей, одна из которых представляет собой острую инфекцию в мышиных клетках, а другая - хроническую, или латентную, инфекцию в человеческих клетках".