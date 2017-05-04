Глава американской береговой охраны предупреждает: Россия ставит нам мат в Арктике

Комендант американской береговой охраны в среду выступил с предупреждением, что Москва сильно обогнала Вашингтон в Арктике, нарастив мощное военное и промышленное присутствие в регионе, сообщает Робби Грэмер в блоге Foreign Policy The Cable.

Пол Цукунфт, выступая в Центре стратегических и международных исследований, сказал, что Россия показывает: "Я здесь первая, и все остальные будут целое поколение играть в догонялки, чтобы сравняться со мной".

Взять, например, ледоколы - у России их 40, а у США только два, и из них только один можно использовать в Арктике, отмечает автор статьи Робби Грэмер.

"Россия наращивает арктическое присутствие не только потому, что преследует гнусные геополитические цели в противостоянии с бывшим противником эпохи холодной войны, - таянием арктических льдов открывается доступ к богатым запасам полезных ископаемых", - отмечает автор.

"Наращивание имеет экономический смысл. Это ключевой регион для российской экономики, 20% ее ВВП поступает из Арктики", - сказал изданию Foreign Policy Магнус Норденман, директор группы по Трансатлантической безопасности в Атлантическом совете.

"Если отнестись к Артике как к шахматам, они [русские] поставили нам мат с самого начала", - сказал Цукунфт.