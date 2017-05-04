В ходе расследования американские законодатели получили редкий доступ к необработанным разведданным

Во вторник члены сенатского Комитета по разведке сели в автобус, отправлявшийся в Лэнгли, штат Вирджиния, в рамках своего расследования российского вмешательства в выборы. Многие аспекты этого дела необычны, и подобные командировки являются еще одним "новшеством": проводящая расследование группа получила доступ к необработанным разведданным, сообщает журналистка Foreign Policy Дженна Маклафлин.

"Члены Комитета получили беспрецедентный доступ, примерно такой, как у "группы восьми", - сообщила Foreign Policy официальный представитель вице-председателя сенатского Комитета по разведке Марка Уорнера, имея в виду небольшую двухпартийную группу высокопоставленных законодателей, регулярно получающих доступ к секретным материалам от разведсообщества.

После "серьезных переговоров" председатель и вице-председатель получили доступ к "категориям и типам документов разведки, которые еще никогда не предоставлялись Конгрессу", говорится в статье.

Эти материалы, скорее всего, получены из необработанных сигналов или перехваченных цифровых коммуникаций, полагает командор ВМС США в отставке Тим Джонсон. "Еще один вариант - это разведданные, собранные с помощью некоторой программы специализированного доступа", - написал Джонсон.

"Хотя в Конгрессе наблюдалось некоторое недовольство по отношению к разведывательному сообществу, склонному скрывать от конгрессменов засекреченную информацию, расследование по России, кажется, является примером более значительного сотрудничества. Аналитики разведки проводят больше времени с законодателями с Капитолийского холма, комментируя разведывательные документы, которыми они делятся, и давая рекомендации допросить большее количество людей", - говорится в статье.

"После просмотра тысяч страниц документов конгрессмены перейдут к опросам свидетелей, начиная с помощников высших контактных лиц Трампа, таких как Пол Манафорт, Майкл Флинн и Картер Пейдж, которые вызвались встретиться с членами Комитета. Расследование, как ожидается, займет еще немало месяцев", - отмечает Маклафлин.