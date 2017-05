4 мая 2017 г. Вив Гроскоп | The Guardian Личное пространство: почему в жизни россиян нет места для уединения Почему у русских нет ощущения личного пространства? - таким вопросом задается Вив Гроскоп на страницах The Guardian. Журнал Journal of Cross-Cultural Psychology опросил 9 тыс. человек в различных странах в попытке проверить гипотезу о температуре воздуха и комфортном расстоянии для собеседников. Некоторые исследователи считают, что теплая погода способствует тому, что собеседники подходят близко друг к другу. И действительно, так происходит в Аргентине. Но россияне нарушили статистику, показав, что им нужно почти так же мало личного пространства, как аргентинцам. "Однако в случае с Россией дело не в климате, а в ментальности, - полагает журналистка. - Изучая русский язык, я в самом начале узнала, что в нем нет выражения, означающего personal privacy (неприкосновенность личной жизни. - Прим. пер). Его нет в пространственном смысле. Можно сказать: "Отстаньте от меня" или "Оставьте меня в покое". И разумеется, идея "частной собственности" существовала, иначе как бы ее запретили в советскую эпоху? Но невозможно перевести прямо: "Can you give me some privacy?" (Что-то вроде "Можно мне побыть одному?", "Не стойте над душой". - Прим. пер)". Жизнь в коммунальных квартирах тоже сыграла свою роль, полагает автор, ведь в России большинство людей с 1900 по 1980 год в какой-то момент жизни неизбежно проживали в коммуналке, а в этом месте privacy нет вообще, утверждает Гроскоп. Источник: The Guardian