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4 мая 2017 г.
4 мая 2017 г.

Вив Гроскоп | The Guardian

Личное пространство: почему в жизни россиян нет места для уединения

Почему у русских нет ощущения личного пространства? - таким вопросом задается Вив Гроскоп на страницах The Guardian.

Журнал Journal of Cross-Cultural Psychology опросил 9 тыс. человек в различных странах в попытке проверить гипотезу о температуре воздуха и комфортном расстоянии для собеседников. Некоторые исследователи считают, что теплая погода способствует тому, что собеседники подходят близко друг к другу. И действительно, так происходит в Аргентине. Но россияне нарушили статистику, показав, что им нужно почти так же мало личного пространства, как аргентинцам.

"Однако в случае с Россией дело не в климате, а в ментальности, - полагает журналистка. - Изучая русский язык, я в самом начале узнала, что в нем нет выражения, означающего personal privacy (неприкосновенность личной жизни. - Прим. пер). Его нет в пространственном смысле. Можно сказать: "Отстаньте от меня" или "Оставьте меня в покое". И разумеется, идея "частной собственности" существовала, иначе как бы ее запретили в советскую эпоху? Но невозможно перевести прямо: "Can you give me some privacy?" (Что-то вроде "Можно мне побыть одному?", "Не стойте над душой". - Прим. пер)".

Жизнь в коммунальных квартирах тоже сыграла свою роль, полагает автор, ведь в России большинство людей с 1900 по 1980 год в какой-то момент жизни неизбежно проживали в коммуналке, а в этом месте privacy нет вообще, утверждает Гроскоп.

Источник: The Guardian


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