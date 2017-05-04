Директор ФБР Джеймс Коми говорит, что Россия - "самая большая угроза среди всех стран на Земле"

Директор ФБР Джеймс Коми говорит, что Россия - "это самая большая угроза среди всех стран на Земле, учитывая их намерения и их возможности", передает корреспондент Independent Кларк Миндок. Эти высказывания Коми сделал в ходе слушаний в Сенате, где он обсудил текущее расследование российского влияния на выборы в США в 2016 году. "Глава ФБР заявил сенаторам, что русские вмешивались в американскую политику раньше и продолжали это делать до недавнего времени", - пишет автор.

"Один из самых главных извлеченных отсюда уроков - это то, что Россия сделает это снова, - сказал Коми об угрозе российского влияние на выборы в будущем. - Потому что они знают, что с выборами в 2016 году это сработало".

Как напоминает Миндок, Коми впервые подтвердил, что ФБР начало расследование касательно российского вмешательства в президентские выборы в марте, когда он давал свидетельские показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

В завершение автор приводит комментарий Дональда Трампа в Twitter: "История о Трампе и России была предлогом, которым демократы воспользовались, чтобы оправдать свое поражение на выборах. Возможно, Дональд Трамп просто провел потрясающую кампанию?"