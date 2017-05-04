От мэров до министров, Европа требует от России реакции на преследования геев в Чечне

Министры и городские власти в Европе выражают обеспокоенность преследованиями геев в Чечне и призывают российское правительство расследовать ситуацию. Они обратились к российским властям в письмах, которые публикуют СМИ Франции и Италии.

Как сообщается на сайте французского еженедельника L'Obs, министры иностранных дел пяти европейских стран, среди которых Франция и Германия, написали своему коллеге Сергею Лаврову, что "глубоко обеспокоены" судьбой гомосексуалов в Чечне.

"Мы призываем российское правительство расследовать эти ужасные обвинения и гарантировать безопасность активистам и журналистам, ведущим расследования", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении агентства "Франс-Пресс".

"Мы призываем российское правительство использовать свое влияние на местные власти Чечни, с тем чтобы немедленно прекратить все преследования, оказать помощь жертвам и привлечь ответственных к суду", - цитирует издание послание Лаврову.

Подобные действия предприняли и городские власти Феррары, города на севере Италии, сообщает местная газета Estense. Мэр города Тициано Тальяни и асессор по равным возможностям Аннализа Феллетти примкнули к инициативе Национальной сети госуправления по борьбе с дискриминацией по сексуальной ориентации и половой идентичности (Ready) и подписали письмо, адресованное российскому послу в Италии Сергею Разову, в котором сообщили о своей "чрезвычайной обеспокоенности" в связи с разоблачениями ЛГБТ-активистов касательно "тяжелейших" инцидентов, произошедших в Чечне.

Администрация Феррары просит посла "передать нашу обеспокоенность вашему правительству, для того чтобы оно задействовало российское законодательство и инициировало расследование о незаконном задержании людей в Чечне из-за подозрения в том, что они геи, с целью выявить и наказать все нарушения прав человека".

"Мы просим наше правительство, депутатов и сенаторов Республики, а также европарламентариев как можно скорее посетить Аргун (город в Чечне, где по информации СМИ и правозащитников, находится тайная тюрьма. - Прим. ред.), чтобы удостовериться, что всех оттуда выпустили без каких-либо последствий", цитирует газета письмо, в котором чиновники просят посла РФ о срочной встрече, предупреждая, что иначе Феррара может "поставить под вопрос мероприятия, предусмотренные соглашениями и побратимствами между нашими администрациями и местными органами власти Российской Федерации", - передает издание.