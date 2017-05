4 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Эрдоган в Сочи: заверения в дружбе не могут укрепить "поверхностного партнерства" "Дружественной встречей сложных партнеров" называют западные обозреватели состоявшиеся в среду в российском Сочи переговоры президента Путина с турецким лидером. И хотя Эрдоган за последние девять месяцев совершает уже третий визит в Россию, Турция - "противоречивый партнер" для Москвы. Расхождения позиций по поводу дальнейших действий в Сирии остаются велики, а непредсказуемое поведение Эрдогана, то извиняющегося перед Путиным за сбитый бомбардировщик, то поддерживающего американский ракетный удар в Сирии, заставляет Москву быть настороже, ожидая нового "удара в спину". Эрдоган ведет "отчаянную игру", пытаясь "сбить с толку Запад" своим "иллюзорным поворотом" к России, отмечают СМИ. "Дружественной встречей сложных партнеров" называет австрийская Der Standard состоявшиеся в среду в российском Сочи переговоры президента Путина с турецким лидером. Турция - "противоречивый партнер для России", полагает издание. После того, как почти год назад Эрдоган извинился перед Путиным за уничтожение российского бомбардировщика, контакты на самом высшем уровне между обеими странами стали намного интенсивнее. Путин одним из первых поздравил турецкого президента с результатами референдума, а Эрдоган приезжает в Россию уже второй раз за текущий год. К тому же Москве удалось сделать Анкару и Тегеран "покровителями" мирных переговоров в Астане по сирийскому урегулированию. Тем не менее, расхождения позиций по поводу дальнейших действий в Сирии остаются велики. Как только Анкара поддержала американский ракетный удар по сирийским ВВС и вновь потребовала свержения Асада, московские политики заявили, что Турция наносит России "удар в спину". Также на повестке дня переговоров в Сочи стоял вопрос о снятии российских экономических санкций, действующих против Турции со времен инцидента с самолетом, сообщает издание. "Отчаянная игра Эрдогана" - так озаглавлен материал в швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз за последние девять месяцев был с визитом у Путина. "И этот иллюзорный поворот к России - не что иное, как попытка сбить с толку Запад", - уверен политический обозреватель Кристиан Вайсфлог. Сейчас Эрдоган "действует с позиции более слабой стороны и делает то, что часто во внешней политике делают многие авторитарные правители, а именно - противопоставляет иностранных партнеров друг другу ради сохранения собственной власти. Более того, флирт с Россией не повредит и тому, чтобы сохранить интерес к себе со стороны Запада, несмотря на враждебную демократии внутреннюю политику Турции". Турция, будучи членом НАТО, открыто думает о покупке у России систем ПВО С-400. "По сути это подсознательная угроза Западу, что у Турции в военном плане есть альтернативные партнеры", - отмечает журналист. Да и в экономическом плане Анкара искала сближения с Россией. Был реактивирован план строительства газопровода "Турецкий поток" и ускорено строительство российской АЭС на территории Турции. Однако все эти проекты "не могут скрыть того, что между двумя странами имеются серьезные разногласия по поводу сирийского конфликта". В целях примирения с Путиным после инцидента со сбитым российским самолетом Эрдоган отказался от своей первостепенной цели свергнуть Асада. В ответ турецкая армия получила от Москвы "зеленый свет" на наступление против ИГИЛ* на севере Сирии, благодаря чему Турция может вбить клин между территориями сирийских курдов. Сейчас Эрдоган хотел бы продолжить свое наступление и в зародыше уничтожить курдское государство. "Но пока что ему не удается расположить для этого Россию", - подчеркивает автор статьи. "Поэтому многочисленные встречи и заверения в дружбе между Путиным и Эрдоганом - это не очень хороший измеритель прочности поверхностного партнерства", - заключает издание. "Авторитарный курс Эрдогана на руку Путину" - утверждает постоянный автор немецкой газеты Die Welt Юлия Смирнова. Журналистка сравнивает две встречи Путина в Сочи - прохладную с канцлером ФРГ и теплую с турецким президентом - и отмечает, что Путин и Эрдоган не услышат друг от друга критики в связи с процессом ликвидации правового государства. "Чем жестче критика в адрес Турции со стороны ЕС, тем более сердечный прием оказывается Эрдогану в России. (...) Путин пытается донести до Евросоюза, что он хочет говорить не о ценностях и демократии, а о насущных интересах. С Эрдоганом в этом вопросе они друг друга хорошо понимают", - уверена Смирнова. "Но это не должно вводить в заблуждение по поводу того, что интересы Турции и России во многих областях заметно расходятся. Очевидным это стало при обсуждении сирийской темы (...) В то время как Турция поддерживает [сирийскую] оппозицию, Россия продолжает стоять на стороне диктатора Асада", - замечает журналистка. "В Сочи Путин и Эрдоган выступили с совместным предложением по созданию зон безопасности в Сирии. По словам Путина, эту идею поддерживает и администрация Белого дома. Он обсуждал ее в ходе телефонных переговоров с Дональдом Трампом во вторник. (...) В теории это предложение, может, звучит и хорошо, однако трудно реализуемо на практике", - комментирует автор. "Российский президент Владимир Путин активно проталкивает дипломатическое решение сирийского конфликта и, кажется, нашел точку совпадения интересов с Турцией и США, двумя странами, не так давно резко выступавшими против ближневосточной политики России", - пишет в The Washington Post Ишан Тхарур. Издание сообщает, что его собственный корреспондент Эндрю Рот получил копию российского проекта по созданию "зон деэскалации", предложенного лидерам сирийских повстанцев на последнем раунде мирных переговоров в Астане. "Согласно этому документу, - пишет Рот, - Россия выдвинула предложение о том, что использование участниками конфликта каких-либо видов оружия в зонах деэскалации должно быть запрещено, включая авиацию сирийских вооруженных сил". Эти зоны, согласно документу, будут расположены в провинции Идлиб в северо-западной Сирии и на юге, вдоль границы с Иорданией. Несмотря на сомнения критиков по поводу реалистичности этого перемирия, кажется, администрация Трампа поддерживает этот план, отмечает Тхарур. "Предложение Путина, возможно, является попыткой заполнить вакуум, связанный с отсутствием сколько-нибудь ясной дипломатической стратегии администрации Трампа в Сирии, - считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. - Подобно тому, как китайский президент Си Цзиньпин по своей инициативе стал партнером Трампа в вопросах Северной Кореи, Путин, возможно, пытается затеять такую же игру в Сирии". Однако, хотя Эрдоган, Путин и Трамп, возможно, оказываются по одну сторону баррикад в вопросе о зонах "деэскалации", это не значит, что дальнейшее развитие событий будет более спокойным, полагает автор статьи. США и Турция остро конфликтуют из-за стратегии борьбы с ИГИЛ* и поддержки Америкой курдов, которых Турция считает одним из главных своих противников. Также по теме: Для заморозки сирийской войны Россия предлагает создание "зон деэскалации" (The New York Times) *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.