В России зеленка становится орудием в нападениях на деятелей оппозиции и журналистов

Через несколько часов после того, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный подвергся нападению с зеленкой на прошлой неделе в Москве, он записал видео для своего канала в YouTube, Navalny Live, пишет Los Angeles Times.

Его лицо, шея и руки были окрашены в зеленый цвет. Левый глаз покраснел, а правый был закрыт.

Месяц назад Навального уже обливали зеленкой - но тогда он обратил ситуацию в свою пользу, измазав зеленкой все лицо перед масштабным митингом против коррупции. Его сторонники последовали его примеру, выложив свои фотографии с зелеными лицами в соцсетях.

Но после нового нападения, случившегося 27 апреля, Навальный настроился более серьезно, пишет Сабра Айрес. На этот раз химический ожог лишил его 80% зрения на правом глазу, сообщил он в Facebook. Врачи, по его словам, полагают, что к зеленке было подмешано какое-то более токсичное вещество, однако есть надежда, что зрение вернется.

Между тем сторонники Навального утверждают, что узнали двух нападавших после просмотра кадров нападения. По их словам, у одного из них тесные связи с российским парламентарием, а другой является членом группировки "Юго-восточный русский блок". Однако "правозащитники считают, что вряд ли нападение на Навального будет расследовано", говорится в статье.

"Они делают это потому, что знают, что живут в государстве безнаказанности, государстве, которое создал Путин", - заявил оппозиционный политик и вице-председатель движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза.

"Зеленка - это ничто, когда они знают, что могут убить человека у стен Кремля или отравить другого", - сказал он во время своего визита в Нью-Йорк.

Нападения на журналистов, лидеров оппозиции и активистов гражданского общества участились после последних парламентских выборов сентября 2016 года, утверждает Виктор Давыдов, редактор "Хроники текущих событий", которая отслеживает нарушения прав человека в России.

За день до нападения на Навального в Ставрополе зеленкой был облит популярный блогер и независимый журналист Илья Варламов, а на следующий день в Йошкар-Оле - журналистка Галина Сидорова.

"После протестов 26 марта нападения ужесточились, - отметил Давыдов, добавив, что недавно он получил угрозы смерти. - Многие из нас ищут безопасные места, чтобы уехать. Если это продолжится, я уверен, что уеду".