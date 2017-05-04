Ле Пен - Макрон: "Кандидатка возмущения, кандидат решений"

Журналист Le Figaro Гийом Табар комментирует "жесткие дебаты" Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен: "У них были разные партитуры: первый пытался объяснять, вторая - произвести впечатление".

"То, что столкновение между Ле Пен и Макроном было грубым, порой жестоким, без малейших уступок и ослабления напряженности, ничуть не удивительно, - пишет автор. - Уже не раз подчеркивалось, насколько их мировоззрения противоположны во всех отношениях и к каким разным и, увы, непримиримым Франциям они обращаются, так что не стоит удивляться их тону, преисполненному инвектив, когда Макрон был обвинен в том, что он агент "дикой глобализации и экономического разграбления", а Ле Пен - в том, что она проповедует "чудовищные глупости".

"Ле Пен и Макрон действительно играли разные по назначению партитуры. Первая позиционировала себя как кандидатка возмущения; второй - как кандидат решений. Две логические схемы предназначались для разных избирателей. Возможно, это позволило каждому консолидировать ядро своих сторонников, но, несомненно, оставило в недоумении основную часть неопределившихся, которых на сей раз гораздо больше, чем обычно на президентских выборах", - отмечает журналист.

"Представим в упрощенном виде: по мнению Ле Пен, Макрон - это наследие пятилетнего мандата Олланда, стало быть, он несет ответственность за его неудачи. По мнению Макрона, Ле Пен - это отсутствие предложений и сплошная ложь", - передает Табар.

"Справедливо или нет, но аргумент о наследии с трудом можно отнести к человеку, который преуспел в первом туре именно потому, что он воплощает новизну", - отмечает автор.

"На протяжении всех дебатов Макрон пытался объяснять; тогда как Ле Пен пыталась произвести впечатление. Он хотел доказать, что не позволит выбить себя из седла; она хотела показать, что ее ничто не остановит. Он делал ставку на превосходство разума; она - на примат страсти. Он подробно описывал реформы, способные обеспечить конкретные изменения в жизни французов; она распространялась об их ежедневных трудностях. Каково будет воздействие? Узнаем в воскресенье, - пишет автор. - Но, постоянно отсылая соперника к страхам трудящихся, опасающихся за свое положение, кандидатка "Национального фронта" больше обращалась к избирателям Жан-Люка Меланшона. Отстаивая убедительность проекта обновления, кандидат движения "Вперед!" найдет больше сочувствия у избирателей Франсуа Фийона".

"В любом случае в этой более символической, нежели программной кампании оба финалиста, пусть в жесткой манере, но все же рассмотрели принципиальные вопросы. Это уже неплохо", - подытоживает Табар.