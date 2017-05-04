Зеленка - новое оружие против оппозиции

"Прокремлевские активисты на улице обливают несмываемой зеленкой - популярным в России антисептиком - оппозиционеров, журналистов и правозащитников. Среди их последних жертв - оппозиционер Алексей Навальный, который лишился зрения на один глаз", - утверждает корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Российские президентские выборы пройдут примерно через год, но вместо политических дебатов вам выплескивают в лицо всякую гадость. Так отреагировал лидер российской оппозиции Алексей Навальный на следующий день после нападения, которое стоило ему правого глаза. Кандидат на российских президентских выборах был облит зеленкой 27 апреля на выходе из здания офиса своего Фонда борьбы с коррупцией", - говорится в статье.

"Такой же неприятный случай произошел 28 апреля с Натальей Федоровой, активисткой из оппозиционной партии "Яблоко", на которую на улице напали с зеленкой какие-то неизвестные. Она все еще госпитализирована и тоже лишилась зрения на один глаз. Неделей ранее на юге России двое неизвестных облили зеленкой блогера Илью Варламова. Дело обошлось без медицинских последствий. В течение последних месяцев писательницу Людмилу Улицкую и главу "Комитета по предотвращению пыток" Игоря Каляпина на улице постигла та же участь", - сообщает журналист.

"Нападения с зеленкой стали почти обыденными. Сценарий неизменен. Группа прокремлевских активистов приближается к жертве, выплескивает на него эту жидкость и убегает. Кто-то (чаще всего сообщник) снимает это на видео и выкладывает запись в соцсетях", - продолжает Гриншпан.

"Последнее нападение на Навального знаменует собой перелом, поскольку впервые последовали неизлечимые последствия. На этой неделе оппозиционер решил контратаковать и написал заявление в полицию. Он изобличает отношение полиции, которая, похоже, уклоняется от преследования нападавших, - пишет автор статьи. - Не были арестованы три человека, личности которых установила команда Навального, а один - Александр Петрунько - публично признался в своем участии".

"Еще более симптоматичным для атмосферы, царящей в Москве, является то, что ролик с видеозаписью нападения был опубликован на прокремлевском телеканале "РЕН ТВ", - замечает Гриншпан. - Этот телеканал принадлежит миллиардеру Юрию Ковальчуку, старому другу Владимира Путина".

"Чаще всего прокремлевские активисты, использующие зеленку против оппозиционеров, принадлежат к двум организациям - НОД ("Национально-освободительное движение") и SERB ("Русское освободительное движение"). Они настойчиво призывают к предоставлению Путину полной свободы действий и к истреблению "врагов России". Источники финансирования этих организаций непонятны, но часто они связаны с предпринимателями или политиками, приближенными к власти, - считает Гриншпан. - Такой "гибридный" образ действия напоминает кремлевские методы ведения войны на Украине. Вместо того чтобы отправлять военнослужащих в российской форме, участников боев в Донбассе с самого начала конфликта представляют в качестве "добровольцев", действующих по собственной инициативе".

Как говорится в публикации, в среду российские органы юстиции подтвердили, что Навальному не будет разрешено участвовать в президентских выборах 18 марта 2018 года. Не теряя свойственного ему чувства юмора и решимости, тот вчера дерзко ответил: "Врачи на смогли спасти мой глаз. Значит будет в России президент со стильным белым глазом".