После крымского бума популярности теперь шансы Путина на переизбрание снижаются?

"Российский президент Владимир Путин, привыкший однозначно побеждать на выборах, возможно, не сможет сходу заручиться поддержкой большинства российских избирателей, как показывает новый опрос независимого "Левада-центра", - пишет Newsweek.

"Если президентские выборы в России, назначенные на следующий год, состоялись на этой неделе, шансы Путина на то, чтобы победить всех своих соперников одним махом, как он это делал на всех трех предыдущих президентских выборах, будут невелики, - пишет журналист Дамиен Шарков. - Только 48% россиян сказали, что отдали бы голос за нынешнего президента, если бы выборы проводились сейчас, что свидетельствует о снижении на 5 пунктов с момента, когда "Левада-центр" проводил опрос в январе 2016 года".

Его самым серьезным соперником из так называемой несистемной оппозиции является Алексей Навальный, пишет автор. Однако Навальный лишен права баллотироваться на публичную должность в течение пяти лет, да и в любом случае, по данным опроса, он набрал бы лишь 1%.

Также 1% получил бы премьер-министр Дмитрий Медведев, и по 3% - Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.

"При этом 19% избирателей утверждают, что они еще не приняли решение. Около 13% вообще не планируют голосовать, еще 10% не уверены, будут ли они это делать", - отмечает издание.

"Такие избиратели, если они изменят свое мнение в грядущие месяцы и поддержат того или иного кандидата, могут отправить Путина на второй тур - чего не делал с Путиным еще ни один политик", - замечает Шарков.

Результаты опроса обнаружили, что гипотетическая поддержка Путина на выборах находится на самом низком уровне с первого месяца присоединения Крыма (49%), пишет автор.

Националистическое восхищение и страх перед Западом уменьшаются по мере приближения выборов, отмечает эксперт по российской политике Лилия Шевцова (Brookings Institution).

"Это ожидаемые цифры, - сказала она. - Люди устают от Кремля. Падение жизненного уровня также увеличит разочарование в лидере, если только Кремль не изобретет новый способ консолидировать поддержку до марта 2018 года".

"По иронии судьбы, Путин возвращается к тем показателям по шансам на переизбрание, которые были в 2011 году, до аннексии Крыма", - отмечает Шевцова.