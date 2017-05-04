9 млн евро за пророссийские позиции? Сделка "Национального фронта" с российским банком

По данным французского сайта журналистских расследований Mediapart, партия Марин Ле Пен "Национальный фронт" придерживалась пророссийской позиции по украинскому досье в обмен на финансирование, пишет корреспондент французского издания Le Nouvel Observateur.

"Миллионы евро, выступления в Европарламенте, поездка к пророссийским украинцам... По данным Mediapart, который публикует длинное расследование из многих статей, осуществленное совместно с латышским сайтом журналистских расследований Re:Baltica, о закулисной стороне российского финансирования "Национального фронта", партия Марин Ле Пен, в частности, сумела получить кредит более чем в 9 млн евро в 2014 году от российского банка, в обмен на принятие пророссийской позиции в украинском конфликте", - говорится в статье.

Сайт повествует о том, как сенатор Александр Бабаков, российский олигарх, влиятельный советник Владимира Путина, отвечающий за взаимодействие с организациями соотечественников за рубежом (чье имя фигурирует в списке лиц, находящихся под санкциями Евросоюза), способствовал контактам между "Национальным фронтом" и тремя российскими банками "с сомнительной репутацией" между 2014 и 2016 годом.

Именно он, "ультрапатриот", в частности, помог "Национальному фронту" заключить сделку о предоставлении кредита на сумму более 9 млн евро от российского банка "Первый чешско-российский банк" в 2014 году для финансирования департаментской кампании партии в 2015 году. Он напрямую встретился с Марин Ле Пен в феврале 2014 года в России, по данным Mediapart.

Он же находился в отношениях (порой опосредованно) с евродепутатом от "Национального фронта" Жан-Люком Шаффхаузером, сегодня являющимся членом предвыборного штаба Марин Ле Пен. Таким образом, согласно мейлам, добытым Mediapart, российские посредники напрямую давали советы евродепутату по поводу его выступлений в Европарламенте.

"Встречи происходили в Женеве или в парижском отеле, в них принимали участие то Жан-Люк Шаффхаузер, то его представитель или еще казначей "Национального фронта" Валлеран де Сен-Жюст. Напротив, вместо Александра Бабакова часто сидел представлявший его литовский посредник Вилис Дамбиньш", - передает корреспондент.

"Всякий раз русские обращались к сомнительным банкам, АКБ "Стратегия", "НКБ" (на самом деле это были структуры-близнецы, контролируемые одним и тем же человеком - Дмитрием Рубиновым), которые становились банкротами один за другим", - говорится в статье.

Mediapart также документально подтверждает свои заявления о том, что "два российских контактных лица Шаффхаузера - Александр Воробьев и Михаил Плисюк - непосредственно связаны с определенными поездками, совершенными "Национальным фронтом", и занимаемой им позицией".

Стало известно также, что Александр Воробьев передал по мейлу Жан-Люку Шаффхаузеру "образец заявления" по ситуации на Украине.

Вскоре после этого был предоставлен кредит. А Жан-Люк Шаффхаузер отправился в Донбасс, чтобы поддержать там пророссийских сепаратистов, передает автор статьи.

Начиная с 2014 года "Национальный фронт" утверждает, что ни один французский банк не хочет давать ему деньги взаймы. Марин Ле Пен объясняла изданию Le Nouvel Observateur в октябре 2014 года: "Наша партия просила кредиты во всех французских банках, но ни один их не предоставил. Тогда мы стали добиваться кредитов во многих иностранных банках, в США, в Испании и да, в России".