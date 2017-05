4 мая 2017 г. Анн Барнард и Хваида Саад | The New York Times Для заморозки сирийской войны Россия предлагает создание "зон деэскалации" Россия распространяет среди сирийских повстанческих групп и дипломатов проект предложения, которое предусматривает приостановку войны в Сирии посредством создания безопасных "зон деэскалации" при вероятном задействовании внешних войск в качестве буфера между противниками, сообщают Анн Барнард и Хваида Саад в американском издании The New York Times. Газета получила копию этого проекта предложения в среду от участников переговоров по Сирии, проводимых в Астане. Как заявляют авторы, это "одно из самых детальных предложений, выдвинутых за последние месяцы в ходе неустойчивых переговоров по прекращению войны, которая длится седьмой год". "Предложение, - говорится в статье, - будет применяться к сирийскому правительству и силам мятежников в четырех главных районах страны, где повстанцы, не связанные с ИГИЛ*, до сих пор удерживают значительную территорию. Но перед ним стоит ряд вызовов, и самый важный из них - согласие сирийского правительства и повстанческих групп, присутствующих на переговорах". В российском предложении, в частности, не прописаны меры для предотвращения бомбардировок правительственными самолетами против мирных жителей, уточняет издание. "Повстанцы сказали, что, несмотря ни на что, они продолжают подозрительно относиться к российским гарантиям, потому что Россия была не в состоянии или не захотела сдержать правительственные атаки против гражданского населения". Авторы информируют, что в среду, после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, российский президент Владимир Путин заявил, что предложение поддерживается не только Россией, но также Ираном - еще одним союзником президента Сирии Башара аль-Асада - и Турцией, которая оказывает поддержку некоторым группам, противостоящим Асаду. Согласно предложению, пишет издание, работа КПП, окольцовывающих четыре "зоны деэскалации", будет осуществляться силами как правительства, так оппозиции, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданского населения и гуманитарной помощи. "Это условие может дать передышку от осадной войны, которая была главным оружием правительства", - отмечают авторы. "Также в предложении говорится, что повстанческие группы должны будут бороться с ИГИЛ* и со связанной с "Аль-Каидой"* группировкой, ранее известной как "Фронт ан-Нусра"*, а ныне называющейся "Тахрир аш-Шам"*", - говорится в статье. Однако, по словам авторов, в предложении содержится мало деталей по поводу того, как планируют предотвращать бои внутри безопасных зон. "Предыдущий проект, который распространяли некоторые члены оппозиции, включал условие, согласно которому сирийским ВВС будет запрещено летать в этих зонах - но это условие не упоминается в более длинном проекте, - сообщает газета. - По словам участников, его убрали из-за возражений сирийского правительства. Но без этого условия повстанцы, вероятно, отвергнут это предложение". Как информируют авторы, аналитики в Дамаске, близкие к правительству Асада, сказали, что правительство отклонило любое предложение, которое бы согласилось с контролем мятежниками какой-либо территории, даже временно. "Предложение допускает возможность того, что внешние силы будут помогать в гарантировании перемирия, - сообщает газета. - В нем говорится, что военные подразделения "гарантов" будут дислоцированы в качестве наблюдателей". Представители оппозиции сказали, что они не согласятся с присутствием наблюдателей из Ирана или России. В завершении статьи авторы отмечают, что Хишам Скеиф (Hisham Skeif), бывший член совета оппозиции в Алеппо, а ныне политический представитель одной из мятежных групп, скептически отозвался о российском предложении, заявив, что необходимо прояснить точные границы зон перемирия и то, откуда будут наблюдатели. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Фронт ан-Нусра", "Тахрир аш-Шам" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The New York Times